Esnafa hibe desteği başvuruları bilindiği üzere 23 Haziran tarihine kadar devam edecek. Bu noktada koronavirüs salgını sürecinde ekonomik anlamda büyük zarar alan esnaflar belirlenen tarihler aralığında işlemlerini e-devlet aracılığı ile gerçekleştirmişti. Hal böyleyken "Hibe desteği yattı mı, ne zaman yatacak?" soruları bugün de sabah saatlerinden itibaren binlerce vatandaşın gündemine taşındı. Konuyla ilgili net açıklama Ticaret Bakanı Mehmet Muş tarafından yapıldı. Buna göre; Esnafa 3 bin – 5 bin TL hibe desteği yattı mı, ne zaman yatacak? İşte konuya ilişkin merak edilen tüm detaylar…