Hamile kadın kapkaça uğradı!

Edinilen bilgilere göre, Sıratut Mahallesi Buhara Caddesi üzerinde yakınlarıyla beraber kaldırımda yürüyen Hilal Çakmak isimli hamile kadına kimliği henüz tespit edilemeyen bir şahıs yaklaştı. Kimliği belirsiz şahıs, elini çantanın içerisine koyarak burada bulunan cüzdanı çaldı. Kapkaça uğradığını anlayan kadın hızla kaçan kapkaçının peşinden koşmamaya başladı. Bir süre yakınlarıyla beraber şahsı kovalayan Hilal Çakmak, kapkaççıyı yakalayamadı.