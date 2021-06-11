Hayvanlara şifa dağıtıyorlar

Bursa
'da 1860'larda kurulduktan sonra 1931'de kaderine terk edilen ve "Düşkün Leylekler Evi" anlamına gelen Gurabahane-i Laklakan, Osmangazi Belediyesi tarafından restore edilerek 2010'da yeniden açıldı. 11 yıldır ise bereket ve şans getirdiğine inanılan leylekler başta olmak üzere yaralanmış ya da hastalanmış çok sayıda farklı göçmen kuş ile sokak hayvanlarına şifa dağıtıyor. Dünyada bir ilk olan merkezde alanında uzman veteriner hekimler ve teknikerler görev yapıyor. Merkez, öncelikle leylekler, sonrasında da ise göçmen kuşlar ile tüm sokak hayvanlarına bakım ve rehabilitasyon hizmeti veriyor. Yılda yaklaşık 700 hayvana şifa dağıtırken, aynı zamanda da Tarihi
Irgandı Köprüsü'nün komşusu olarak edebiyata, fotoğrafa, söyleyişlere de ev sahipliği yapıyor. Gurabahane-i Laklakan'ın dünyada bir eşi ve benzerinin olmadığını, Osmanlı ve Türk kültürünü yansıttığını ifade eden Mustafa Dündar, "Gurabahane-i Laklakan, insan haklarının dahi konuşulmadığı bir çağda, hükmettiği topraklara barış, sevgi, adalet ve bilim götüren büyük bir medeniyetin naif sembolü, nişanesi olarak 2 asırdır dünyaya en güzel mesajı vermeyi sürdürüyor" dedi.
Merhametin Dili Kuş Dili Vakıf Haftası Toplantısı'nda 2021 Vakıf İyilik Ödülü, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan tarafından Gurabahane-i Laklakan'ın yaşatılması nedeniyle Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'a verildi.
AVRUPA'NIN EN BÜYÜĞÜ
Avrupa
'nın en büyük ve en modern hayvan barınağı olan Osmangazi Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi yaklaşık 750 sokak hayvanına ev sahipliği yapıyor. Yılda 500 sokak hayvanı sahipleniliyor.
KEDİLİ TEKKE
Muradiye Mahallesi'nde 16'ncı yüzyılda Şeyh Ahmed tarafından yaptırılan ve sahiplerinin kedi beslemesi nedeniyle Kediler Tekkesi olarak anılan tarihî bina, Osmangazi Belediyesi tarafından yeniden sosyal yaşama kazandırılmıştı. Kısa sürede okuyucuların gözde mekânı hâline gelen Kedili Tekke'nin minik maskotları ise vatandaşlar tarafından çok sevildi.