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Giriş Tarihi: 11.6.2021 22:14

Kaçak sigara operasyonunda 7 kişi tutuklandı!

ABBAS ÇAKAR
Kaçak sigara operasyonunda 7 kişi tutuklandı!

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından tütün ve tütün mamülleri kaçakçılığı yapan bir gruba yönelik  4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan ve sabah saatlerinde Körfez Adliyesine sevk edilen 7 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından bir grubun yasa dışı yollardan temin edilen tütün ve tütün mamüllerini, makaron ve sahte bandrollerini yine yasa dışı yollar ile piyasaya sürdüklerine dair bilgilere ulaştı. Olayla ilgili başlatılan takip sonucu, Kocaeli merkezli olarak , ve illerinde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

20 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Düzenlenen operasyonda 20 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 14 milyon 334 bin200 boş makaron, 590 bin 100 içi tütün doldurulmuş makaron, 670 bin 580 sahte , 2000 sökülmüş TAPDK Bandrolü, 33 Kilo nargile tütünü, 700 paket sigara kağıdı, 2 sigara sarma makinesi, 250 boş tütün ambalajı, 143 kilo TAPDK bandrolü bulunmayan tütün, 50 TAPDK Bandrolü sökümünde kullanılan sprey ele geçirildi.

7 TUTUKLAMA

Emniyette sorguları tamamlanan şüphelilerden 13'ü saerbest bırakılırken, 7 kişi sabah saatlerinde Körfez Adliyesine sevk edildi. Akşam saatlerine kadar sorguları devam eden şüphelilerin tamamı tutuklandı.

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Kaçak sigara operasyonunda 7 kişi tutuklandı!
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