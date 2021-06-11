Kaçak sigara operasyonunda 7 kişi tutuklandı!

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından bir grubun yasa dışı yollardan temin edilen tütün ve tütün mamüllerini, makaron ve sahte TAPDK bandrollerini yine yasa dışı yollar ile piyasaya sürdüklerine dair bilgilere ulaştı. Olayla ilgili başlatılan takip sonucu, Kocaeli merkezli olarak Mersin, İstanbul ve Sakarya illerinde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

20 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI



Düzenlenen operasyonda 20 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 14 milyon 334 bin200 boş makaron, 590 bin 100 içi tütün doldurulmuş makaron, 670 bin 580 sahte TAPDK Bandrolü, 2000 sökülmüş TAPDK Bandrolü, 33 Kilo nargile tütünü, 700 paket sigara kağıdı, 2 sigara sarma makinesi, 250 boş tütün ambalajı, 143 kilo TAPDK bandrolü bulunmayan tütün, 50 TAPDK Bandrolü sökümünde kullanılan sprey ele geçirildi.

7 TUTUKLAMA



Emniyette sorguları tamamlanan şüphelilerden 13'ü saerbest bırakılırken, 7 kişi sabah saatlerinde Körfez Adliyesine sevk edildi. Akşam saatlerine kadar sorguları devam eden şüphelilerin tamamı tutuklandı.