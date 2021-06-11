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Giriş Tarihi: 11.6.2021 08:42 Son Güncelleme: 11.6.2021 08:45

Karavanda dehşet: 3 ölü

İHA
Karavanda dehşet: 3 ölü

’un ilçesinde karavanda çıkan tartışmada 3 kişi silahla vurularak öldürüldü.

Olay, Kolay Mahallesi Derbent Barajı kenarında bulunan karavanda saat 04.30'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, karavanda birlikte oturan Oguz B., henüz nedeni bilinmeyen bir tartışma sonucunda silahıyla , ve 'e silahla ateş etti.

Kurşunların isabet ettiği 3 kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Aralarında bulunan B.B., olay yerinden kaçtı. Silahla ateş ederek 3 kişin ölümüne neden olan ., olay yerinden babasını arayarak durumu anlattı ve intihar edeceğini söyledi.

Jandarmanın bilgilendirilmesi üzere olay yerine 112 acil servis ve jandarma ekipleri kısa sürede intikal etti. Mustafa Önbaş, İsmail Varol ve Orhan Yüksel'in olay yerinde hayatlarını kaybettiği belirlendi.

Olay yerinde bulunan katil zanlısı Oğuz B., jandarma tarafından silahıyla birlikte gözaltına aldı. Cumhuriyet savcının incelemesinin ardından 3 kişinin cesedi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Cinayetle ilgili başlatılan soruşturma devan ediyor.

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Karavanda dehşet: 3 ölü
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