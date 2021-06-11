Kayıp çift, tandıra gömülü bulundu

Müge
Anlı'da aranan kayıp çift, tandıra gömülü halde bulundu... Kayseri
'de işlediği suçlar nedeniyle cezaevine giren 55 yaşındaki Mehmet Turhan, 18 yıl sonra izinli olarak çıktı. Turhan ve daha önce boşanmasına rağmen birlikte yaşamaya devam ettiği eşi Firdevs Öztürk
(52), geçen 19 Mayıs'ta 'Alışverişe gidiyoruz' diyerek evden ayrıldıktan sonra kayboldu. atv'de yayınlanan 'Müge Anlı
ile Tatlı Sert Programı'na katılan oğulları Yusuf Turhan
, babasının kardeşi Yusuf Turhan ile birlikte birçok suç işlediğini ve 3 kişiyi öldürdüklerini, ancak hepsini babasının üstlendiğini anlattı. Yusuf Turhan'ın ifadelerini ihbar kabul eden polis, amca Yusuf ile eşi Nejla
ve oğlu Bedirhan Turhan
'ı gözaltına aldı. Ailenin bağ evinde arama yapıldı.
MÜGE ANLI, TANDIRI İŞARET ETMİŞTİ
Polis, arama çalışmalarını Müge Anlı'nın programda işaret ettiği bahçedeki tandırda yoğunlaştırdı. Özel eğitimli polis köpeği de bahçedeki tandıra tepki verdi. Tandırı kazan polis, beton katmanıyla karşılaştı. Betonun kırılmasıyla Mehmet Turhan ve Firdevs Öztürk çiftinin çuvallara konulmuş cesetleri bulundu. Önce suçlamaları reddeden Yusuf Turhan, cesetler bulununca ağabeyini kabloyla boğarak, yengesini de görgü tanığı bırakmamak için öldürdüğünü itiraf etti. Zanlının, yengesi Öztürk'ün saçlarını da kestiği ortaya çıktı. Savcılık ifadesinin ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden Yusuf Turhan ve oğlu Bedirhan tutuklanırken, eşi Nejla Turhan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.