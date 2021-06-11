KPSS BAŞVURU ÜCRETLERİ NE KADAR?

KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu, Eğitim Bilimleri Oturumu ve ÖABT oturumu ücretleri 90 TL olarak belirlendi. Bu ücret her bir oturum için ayrı ayrı ödenecek. Yani GY-GK, Eğitim Bilimleri ve ÖABT oturumlarına giren bir öğretmen adayı toplamda 270 TL ödeyecek. KPSS Alan Bilgisi Sınavları ücreti ise 65 TL olarak belirlendi.