KPSS A Grubu memur adayları ve öğretmen adayları, emeklerinin karşılığını almak üzere son hazırlıklarını tamamlıyor. Sınava iki aydan az bir zaman kala, KPSS başvuru işlemlerini gerçekleştiren adaylar, KPSS başvuruları ne zaman bitiyor, son başvuru günü ne zaman sorusuna yanıt arıyor. İşte 2021 KPSS ücreti ve 2021 KPSS sınav tarihleri!
KPSS BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?
28 Mayıs'ta başlayan Kamu Personeli Seçme Sınavı başvuruları 14 Haziran'da sona erecek. Başvuru işlemlerini gerçekleştiren adayların sınav ücretlerini saat 23:59'dan önce aşağıda belirtilen bankalara yatırmış olması gerekecek.
KPSS BAŞVURU ÜCRETLERİ NE KADAR?
KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu, Eğitim Bilimleri Oturumu ve ÖABT oturumu ücretleri 90 TL olarak belirlendi. Bu ücret her bir oturum için ayrı ayrı ödenecek. Yani GY-GK, Eğitim Bilimleri ve ÖABT oturumlarına giren bir öğretmen adayı toplamda 270 TL ödeyecek. KPSS Alan Bilgisi Sınavları ücreti ise 65 TL olarak belirlendi.
KPSS ÜCRETLERİ HANGİ BANKAYA YATIRILACAK?
KPSS başvuru ücretleri ÖSYM AİS üzerinden yatırılacağı gibi, bankaların şubeleri, ATM'leri ya da internet bankacılığı üzerinden de yatırılabilir. Bankalar aracılığıyla ödeme yapmak isteyenler içinse anlaşmalı bankalar şöyle:
Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç);
Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç);
Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç);
Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç);
Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler;
ING Bank'ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç);
Vakıf Katılım Bankası'nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC'den başvuracak adaylar hariç);
Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM'den ücret yatırılmaz.).
KPSS NE ZAMAN GERÇEKLEŞECEK?
Genel Yetenek-Genel Kültür: 1 Ağustos 2021, Saat: 10.15, Süre: 130 dakika
Eğitim Bilimleri: 1 Ağustos 2021, Saat: 14.45, Süre: 100 dakika
KPSS Alan Bilgisi Sınavları 1. Oturum Cumartesi Sabah (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri): 7 Ağustos 2021, Saat: 10.15
KPSS Alan Bilgisi Sınavları 2. Oturum Cumartesi Öğleden Sonra (Hukuk, İktisat, Maliye): 7 Ağustos 2021, Saat: 14.45
KPSS Alan Bilgisi Sınavları 3. Oturum Pazar Sabah (İşletme, Muhasebe, İstatistik): 8 Ağustos 2021, Saat: 10.15
ÖABT tarihi ve saati: 15 Ağustos 2021, Saat: 10.15
ÖABT İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Alanı Sınav Saati: 14.45