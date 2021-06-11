Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı için merak dolu bekleyiş sürerken edinilen son dakika bilgisine göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programı nedeniyle geçtiğimiz gün yapılacağı iddia edilen toplantı ileri bir tarihe ertelendi. Salgın sürecinde düzenlenen bu toplantılarla beraber koronavirüs salgını sürecindeki tedbir ve normalleşme adımlarıyla ilgili kararlar açıklandığından ülke çapında meraklı bekleyiş sürüyor. Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı ne zaman, hangi gün yapılacak? Soruları bu noktada gündemdeki yerini aldı. İşte Kabine Toplantısı ile ilgili tüm gelişmeler…
İki haftada bir gerçekleştirilen ve koronavirüs ile mücadele döneminde Türkiye'nin merakla beklediği Başkan Erdoğan'ın açıklamaları kovid-19 mücadelesinde kritik bir aşamanın haberi için büyük önem taşıyor.
KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?
Bugün yapılacağı iddia edilen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı, ileri bir tarihe ertelendi. Toplantısı tarihi ise henüz belli olmadı.
GÜNDEM KORONAVİRÜS VE NORMALLEŞMEDE YENİ KADEME
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantının en önemli gündem maddesi koronavirüs salgınıyla mücadele olacak. Toplantıda, Kovid-19'la mücadele kapsamında kademeli normalleşmeye geçilmesinin ardından vaka ve vefat sayılarının seyri, aşılama sürecindeki son durum ve yerli aşı çalışmaları ele alınacak.
Güvenlik konularının da görüşülmesi beklenen toplantıda, yurt içinde ve sınır ötesinde devam eden terörle mücadele operasyonları konusunda kabinenin bilgilendirilmesi bekleniyor.
Ekonomik gelişmelerin ele alınacağı toplantıda, NATO Zirvesi öncesi dış politikaya ilişkin de değerlendirmeler yapılacağı öngörülüyor.
KABİNE TOPLANTISI'NDA YENİ KARARLAR ALINACAK MI?
Koronavirüs vaka sayılarının seyrinin değerlendirileceği Kabine Toplantısı'nda yeni kararlar alınıp alınmayacağı da vatandaşlar tarafından merak ediliyor.
YENİ KADEME İÇİN MERAK EDİLEN 2 BAŞLIK
1- PAZAR GÜNÜ KISITLAMASI KALDIRILACAK MI?
Yeni normalleşme planında 1 Haziran'dan itibaren hafta sonu cumartesi günü için sokağa çıkma kısıtlaması saat 22.00'da başlayacak şekilde güncellenmiş, pazar günü ise tüm gün kısıtlama uygulanması kararı alınmıştı. Pazar günü kısıtlamasının da kaldırılıp kaldırılmayacağı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından belli olacak.
2- MASKE YASAĞI KALKACAK MI?
Kabine toplantısının bir diğer önemli maddesi, koronavirüsle mücadele çerçevesinde gevşetilen bazı sınırlamaların vaka sayılarına nasıl yansıdığı olacak. Toplantıda aşılamadaki son durumun yanı sıra sokakta maske yasağının kaldırılıp kaldırılmayacağı konusu da gündeme gelecek.