Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı için merak dolu bekleyiş sürerken edinilen son dakika bilgisine göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programı nedeniyle geçtiğimiz gün yapılacağı iddia edilen toplantı ileri bir tarihe ertelendi. Salgın sürecinde düzenlenen bu toplantılarla beraber koronavirüs salgını sürecindeki tedbir ve normalleşme adımlarıyla ilgili kararlar açıklandığından ülke çapında meraklı bekleyiş sürüyor. Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı ne zaman, hangi gün yapılacak? Soruları bu noktada gündemdeki yerini aldı. İşte Kabine Toplantısı ile ilgili tüm gelişmeler…