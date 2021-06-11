Lüks aracıyla çocukların hayalini gerçekleştirdi

İzmir
'in Bayraklı
ilçesi Refik Şevket İnce Mahallesi
'nde yaşayan çocuklar, geçtiğimiz günlerde normalde sadece oyuncağıyla oynayabildikleri yaklaşık 4 milyon lira değerindeki lüks spor arabanın mahallelerine geldiğini görünce çok şaşırdı. Minik çocukların kırmızı spor araba hayalini birkaç dakikalığına da olsa gerçeğe dönüştüren İzmirli iş insanı çocuklara hediyeler de verip mahalleden uzaklaştı. İş insanı Borga Kurter "Çocukken mahallemizden böyle arabalar geçtiğinde araba çizilecek diye yanına bile yaklaştırmazlardı. Bir gün kendi spor aracım olursa çocukları sevindireceğim diye kendime söz vermiştim. Bunu yapma nedenim sadece çocukları sevindirmekti" dedi.