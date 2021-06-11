Mardin'de yaralandı, Şanlıurfa'da şifa buldu

Mardin'de pompalı tüfekle bir süre oynadıktan sonra elinden düşüren 22 yaşındaki Ümran Karakoç, pompalı tüfekten çıkan saçmalarla elinden yaralandı. Olay sonrası Mardin Devlet Hastanesine kaldırılan genç, yapılan ilk müdahalenin ardından Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Yaralı Karakoç, Haliliye Ek Hizmet Binasında ilk müdahalesinin ardından ameliyata alındı.

"İLK AMELİYATI 6 SAAT SÜRDÜ"

Bu tür vakaları bölgede başarıyla gerçekleştiren El Cerrahi Uzmanı Operatör Doktor Numan Atılgan, operasyonla ilgili şunları söyledi; "Mardinden kabul ettiğimiz hastamızın sağ elinde ciddi doku kaydı ve dolaşım problemi vardı. İlk ameliyatı 6 saat sürdü, damarları tamir ederek kan dolaşımını sağladık. 4-5 gün kan dolaşımı takibi yaptıktan sonra, Elinde ciddi bir doku kaybı bulunan hastamıza ikinci operasyonu gerçekleştirdik. Hastanın uyluğundan aldığımız serbest dokuyu eline başarıyla naklettik. Ameliyat sonrası 10. gündeyiz, takiplerinde hiçbir sorun yaşamadık. Hastamızın üç gün içinde taburculuğunu planlıyoruz" dedi.

DOKTORLARA TEŞEKKÜR ETTİ

Mardin'den Şanlıurfa'ya elinin kesilmesi için gönderildiğini fakat buradaki başarılı ameliyatla elinin kesilmeyerek tekrar sağlığına kavuştuğunu belirten Ümran Karakoç ise ameliyatını gerçekleştiren ekibe teşekkür etti.