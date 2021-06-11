Marmara'daki müsilaj seferberliği sonuç vermeye başladı





Müsilaj sorununu ilk andan itibaren yakın takibe aldıklarını belirten Erdoğan; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, TÜBİTAK ve diğer ilgili kurumları hemen harekete geçirdiklerini ifade etti. Heyetin bilimsel değerlendirme raporu da Erdoğan'a sunuldu.