Merakla beklenen MSÜ yerleştirme sonuçları açıklandı. 30 Nisan ila 19 Mayıs tarihleri arasında tercih işlemlerini yapan adaylar, MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı ve ne zaman açıklanacak konusuyla ilgili araştırmalarını yapıyordu. Milli Savunma Bakanlığı'ndan MSÜ yerleştirme sonuçları 2021 ile ilgili açıklama yapılıdı. Buna göre, MSÜ tercih sonuçları sorgulama ekranı adayların erişimine açıldı.

MSÜ TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI!

MSB'nin açıklaması ile birlikte MSÜ tercih yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı üzerindeki yoğunluk da bir hayli arttı. MSÜ tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından bir sonraki aşamaya hak kazanan adaylar fiziki yeterlilik, evrak kontrolü, kişilik değerlendirme ve fiziki yeterlilik testine girecek. Peki, MSÜ tercih sonuçları sorgulama nasıl yapılır, yerleştirme sonuçlarına nasıl bakılır?

Detaylar şu şekilde;