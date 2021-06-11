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Haberler Yaşam Haberleri MSÜ tercih ve yerleştirme sonuçları açıklandı! ÖSYM ve MSB ile MSÜ tercih sonuçları sorgulama ekranı 2021!
Giriş Tarihi: 11.6.2021 12:07 Son Güncelleme: 11.6.2021 12:08

MSÜ tercih ve yerleştirme sonuçları açıklandı! ÖSYM ve MSB ile ekranı 2021!

MSÜ tercih ve yerleştirme sonuçları açıklandı! ÖSYM ve MSB ile MSÜ tercih sonuçları sorgulama ekranı 2021!

Milli Savunma Bakanlığı'ndan 2021 MSÜ tercih ve ön başvuru sonuçları ile ilgili son dakika açıklaması yapıldı. Adaylar, mülakat süreci öncesinde MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı sorusuyla ilgili araştırmalarını yoğunlaştırmıştı. MSB'nin açıklamasına göre, merakla beklenen MSÜ tercih başvuru sonuçları açıklandı. Bu son dakika gelişmesinin ardından 2021 MSÜ tercih yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı üzerindeki yoğunluk arttı. Peki, MSÜ tercih sonuçları nasıl ve nereden görüntülenir? İşte, ekranı

Merakla beklenen MSÜ yerleştirme sonuçları açıklandı. 30 Nisan ila 19 Mayıs tarihleri arasında tercih işlemlerini yapan adaylar, MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı ve ne zaman açıklanacak konusuyla ilgili araştırmalarını yapıyordu. Milli Savunma Bakanlığı'ndan MSÜ yerleştirme sonuçları 2021 ile ilgili açıklama yapılıdı. Buna göre, ekranı adayların erişimine açıldı.

MSÜ TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI!

MSB'nin açıklaması ile birlikte MSÜ tercih yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı üzerindeki yoğunluk da bir hayli arttı. MSÜ tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından bir sonraki aşamaya hak kazanan adaylar fiziki yeterlilik, evrak kontrolü, kişilik değerlendirme ve fiziki yeterlilik testine girecek. Peki, MSÜ tercih sonuçları sorgulama nasıl yapılır, yerleştirme sonuçlarına nasıl bakılır?

Detaylar şu şekilde;

MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Milli Savunma Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Millî Savunma Üniversitesi 2021 Yılı Askerî Öğrenci Temini ön başvuru sonuçları yayımlanmıştır. Detaylı bilgiye https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz.

MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ TERCİH SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

MSÜ tercih sonuçları için aşağıdaki bağlantıya tıklamanız yeterlidir.

MSÜ TERCİH SONUÇLARI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

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MSÜ tercih ve yerleştirme sonuçları açıklandı! ÖSYM ve MSB ile MSÜ tercih sonuçları sorgulama ekranı 2021!
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