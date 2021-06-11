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Giriş Tarihi: 11.6.2021 22:11

’de otomobil motoruna giren kediyi itfaiye ekipleri kurtardı

Ahmet AKKUŞ Ahmet AKKUŞ
Nusaybin’de otomobil motoruna giren kediyi itfaiye ekipleri kurtardı

'in ilçesinde park halindeki otomobilin motor kısmına giren kedi yavrusu itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Ekipler, yavru kediyi kurtarır kurtarmaz itfaiye erin elindeki yavrusunu kurtarmak için saldırıya geçerken kameralara yansıdı.

Alınan bilgilere göre, Nevruz bulvarı mevkinde yol üzerinde park halindeki otomobil motoruna kedi yavrusu girdi.
Otomobil sahibi aracına bineceği sırada kedi sesini duyunca kedinin motor kısmında olduğunu anladı.

Otomobil sahibi Büyükşehir Belediyesine bağlı Nusaybin İtfaiye ekiplerini arayarak yardım istedi. İhbar, üzerine bölgeye ve Kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, otomobilin motor kısımdaki kedi yavrusunu kurtarmak için araçtan bazı parçalar söktü.

İtfaiye eri kedi yavrusunu kurtarmaya çalışırken anne kedi etraflarında dolaşarak yavrusunu görmeye çalıştı. Kedi yavrusu kurtarilirken daha itfaiye erin elindeyken saldırıya geçerek yavrusunu almaya çalışırken kamerelara böyle yansıdı.

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Nusaybin’de otomobil motoruna giren kediyi itfaiye ekipleri kurtardı
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