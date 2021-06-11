Nusaybin’de otomobil motoruna giren kediyi itfaiye ekipleri kurtardı

Alınan bilgilere göre, Nusaybin 8 Mart Mahallesi Nevruz bulvarı mevkinde yol üzerinde park halindeki otomobil motoruna kedi yavrusu girdi.

Otomobil sahibi aracına bineceği sırada kedi sesini duyunca kedinin motor kısmında olduğunu anladı.

Otomobil sahibi Mardin Büyükşehir Belediyesine bağlı Nusaybin İtfaiye ekiplerini arayarak yardım istedi. İhbar, üzerine bölgeye Arama ve Kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, otomobilin motor kısımdaki kedi yavrusunu kurtarmak için araçtan bazı parçalar söktü.

İtfaiye eri kedi yavrusunu kurtarmaya çalışırken anne kedi etraflarında dolaşarak yavrusunu görmeye çalıştı. Kedi yavrusu kurtarilirken daha itfaiye erin elindeyken saldırıya geçerek yavrusunu almaya çalışırken kamerelara böyle yansıdı.