Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Saros Körfezi’nde yakalanan dev kılıç balığı ilgi gördü
Giriş Tarihi: 11.6.2021 09:35

Körfezi’nde yakalanan dev kılıç balığı ilgi gördü

DHA
Saros Körfezi’nde yakalanan dev kılıç balığı ilgi gördü

Körfezi’nde, Çanakkale’nin ilçesi açıklarında avlandıktan sonra ’nin ilçesindeki bir balık restoranı tarafından satın alınarak bahçesinde sergilen 3 metre uzunluğunda ve 90 kilo ağırlığındaki kılıç balığı, ilgi gördü.

açıklarında balıkçılar tarafından avlanan yaklaşık 3 metre uzunluğunda ve 90 kilo ağırlığındaki kılıç balığı, 'nin ilçesindeki bir balık restoranına satıldı. Restoran işletmecisi, kılıç balığını bahçeye koyarak sergiledi. Dev kılıç balığını görenler şaşkınlık yaşadı. Bazı vatandaşlar, balıkla fotoğraf çekildi.

Restoranın şef aşçısı , dev kılıç balığının büyük ilgi gördüğünü belirterek, "Kılıç balığımız Gökçeada'dan geldi. Oldukça lezzetli ve sulu bir balık. Müşterilerimize ızgarasını tavsiye ediyoruz. Balıklarımız 'tan geliyor. Buranın balıkları daha lezzetli. Şu an çeşit bol. İnşallah böyle de devam eder" dedi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Saros Körfezi’nde yakalanan dev kılıç balığı ilgi gördü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA