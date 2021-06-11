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Giriş Tarihi: 11.6.2021 11:30

Sigara kaçakçılarına ağır darbe: 4 ilde 20 gözaltı

ABBAS ÇAKAR
Sigara kaçakçılarına ağır darbe: 4 ilde 20 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından tütün ve tütün mamülleri kaçakçılığı yapan bir gruba yönelik  4 ilde düzenlenen eş zamanlı  operasyonda gözaltına alınan ve  emniyette  sorguları tamamlanan  20 kişi’den 13’ü  serbest kalırken, 7 kişi    Körfez Adliyesine sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından bir grubun yasa dışı yollardan temin edilen tütün ve tütün mamüllerini, makaron ve sahte TAPDK bandrollerini yine yasa dışı yollar ile piyasaya sürdüklerine dair bilgilere ulaştı. Olayla ilgili başlatılan takip sonucu, Kocaeli merkezli olarak Mersin, İstanbul ve Sakarya illerinde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

ÇOK SAYIDA KAÇAK ÜRÜN

Gözaltına alınan kişilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 14 milyon 334 bin200 boş makaron, 590 bin 100 içi tütün doldurulmuş makaron, 670 bin 580 sahte TAPDK Bandrolü, 2000 sökülmüş TAPDK Bandrolü, 33 Kilo nargile tütünü, 700 paket sigara kağıdı, 2 sigara sarma makinesi, 250 boş tütün ambalajı, 143 kilo TAPDK bandrolü bulunmayan tütün, 50 TAPDK Bandrolü sökümünde kullanılan sprey ele geçirildi. Emniyette işlemleri tamamlanan 20 kişiden 13'ü sorguları sonrası serbest kalırken, 7 kişi sabah saatlerinde Körfez Adliyesine sevk edildi.

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Sigara kaçakçılarına ağır darbe: 4 ilde 20 gözaltı
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