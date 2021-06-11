Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Silvan'da yeğen amcasını vurdu
Giriş Tarihi: 11.6.2021 16:23

Silvan'da yeğen amcasını vurdu

İHSAN YILMAZ
Silvan'da yeğen amcasını vurdu

'ın Silvan İlçesinde yeğen amcasını silahla vurdu. Silvan İlçesi Yeşerdi Kırsal Mahallesinde kız kaçırma meselesi yüzünde çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Yeğen amacısını Silvan ile göğsünde vurdu.

Olay, Silvan ilçesine bağlı Yeşerdi kırsal Mahallesinde bugün 14.00 sıralarında yaşandı. Amca Abdurrahman Bağlı ile yeğen Baran Bağlı arasında kız kaçırma meselesi yüzünde tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Baran Bağlı belindeki silahı çıkartıp, amcası Abdurrahman Bağlıya bir el ateş etti. Mermi Abdurrahman Bağlının göğüs kafesine isabet etti. Çevredekilerin yardımıyla Hastaneye kaldırılan Bağlı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. jandarma olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Silvan'da yeğen amcasını vurdu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA