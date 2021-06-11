Silvan'da yeğen amcasını vurdu

Olay, Silvan ilçesine bağlı Yeşerdi kırsal Mahallesinde bugün 14.00 sıralarında yaşandı. Amca Abdurrahman Bağlı ile yeğen Baran Bağlı arasında kız kaçırma meselesi yüzünde tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Baran Bağlı belindeki silahı çıkartıp, amcası Abdurrahman Bağlıya bir el ateş etti. Mermi Abdurrahman Bağlının göğüs kafesine isabet etti. Çevredekilerin yardımıyla Hastaneye kaldırılan Bağlı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. jandarma olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.