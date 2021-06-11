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Giriş Tarihi: 11.6.2021 23:56 Son Güncelleme: 12.6.2021 00:32

Son dakika: ’de rastgele ateş açan saldırganlar çocuğunu parka götüren adamı öldürdü!

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Son dakika: Şişli’de rastgele ateş açan saldırganlar çocuğunu parka götüren adamı öldürdü!

’de motosikletle sokağa gelen kişi veya kişiler tarafından uzun namlunu silahla açılan ateş sonucunda çocuğunu parka götürmek için sokakta bulunan başından vuruldu. Hastaneye kaldırılan Karaten hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı.

Olay, 18.30 sıralarında Yeni Nalbant Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, motosikletle sokağa gelen kişi veya kişiler tarafından uzun namlunu silahla çevreye ateş açıldı. Açılan ateşte M.T., E.Y. ve çocuğunu parka götürmek için sokağa çıktığı öğrenilen yaralandı.

ÇOCUĞUNUN GÖZÜ ÖNÜNDE BAŞINDAN VURULDU

Saldırganlar geldikleri motosikletle olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. M.T., ile E.Y.'nin durumunun iyi olduğu öğrenilirken olay sırasında parka götürmek istediği çocuğunun gözleri önünde başından vurulan Okan Karaten tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.



POLİS UZUN SÜRE İNCELEME YAPTI

Polis ekipleri, olay yerine güvenlik şeridi çekerken uzun süre delil araştırması yaptı. Açılan ateş sırasında çevreye çok sayıda kurşun isabet ettiği görüldü. Polis ekipleri kaçan saldırganlarım yakalanması için çalışma başlattı.

OLAYI ANLATTILAR

Silah seslerini duyunca kendilerini kahvehaneye attıklarını söyleyen , "Sesler duyduk yukarıda, bütün herkes kahvehaneye girdik, koşarak. Yaralıları sonra ambulans gelince gördük. İki kişi yaralanmış, biri dizinden, garajda yatanda kafasından. Garajda vurulan, eşi çocuğuyla birlikte geçiyorlarmış. Silah sesini duyunca çocuğuyla eşini, olayla alakası yok değil mi? Yok, öbür vurulanların da yok" dedi.

"OLAN MASUM İNSANLARA OLDU"

Saldırı sırasında evinin camına kurşun isabet eden ise, "Ben eve geldim. Eve girer girmez mermi şeyleri, keleşle taramışlar mahalleyi. Sesleri duydum, yere yattım. Ondan sonra cam kırılmış, üst tarafa gelmiş. Çok şükür yaralanan olmadı. Evde kimse yoktu. Normalde evde çocuğum oluyor. Eşim oluyor. Camdan eve girmiş mermi. Yoldan geçen masum insanlar yaralanmış. Bir tanesi ölmüş galiba. Arsa mevzusu diye söylüyorlar. Olan masum insanlara olmuş" dedi.

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Son dakika: Şişli’de rastgele ateş açan saldırganlar çocuğunu parka götüren adamı öldürdü!
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