‘Sosyal medyadan mesaj attın’ cinayeti

Adana
'da 17 yaşındaki G.A., geçtiğimiz 29 Mayıs'ta yengesi Gözde A.'ya sosyal medya üzerinden mesaj attığını öne sürdüğü Yakup Akdağ
(26) ile konuşmaya gitti. Konuşma kısa sürede tartışmaya dönüşünce G.A. tabancasını çekip Akdağ'a ateş etti. Sırtına isabet eden 2 kurşunla ağır yaralanan Akdağ, kaldırıldığı Adana Şehir Hastanesi'nde bir hafta sonra hayatını kaybetti. Gözde A.'nın ifadesinde, Yakup Akdağ'ın kendisine sosyal medyadan mesaj atıp rahatsız ettiğini, ancak mesajları sildiğini söylediği öğrenildi. Zanlı tutuklandı.