Tarihe ışık tutacak kazı çalışmaları başlıyor

Antalya Gazipaşa Güneyköy Mahallesi'ndeki Antiochia Ad Cragum Antik Kenti'nde Nebraska Üniversitesi'nden Prof. Dr. Michael Hoff başkanlığında 21 Haziran-21 Ağustos 2021 tarihleri arasında kazı çalışmaları gerçekleştirilecek. Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Üyesi Nisa Yılmaz Erkovan Kazı Başkanı 1'inci Yardımcısı, Kastamonu Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Asena Kızılarslanoğlu da Kazı Başkanı 2'inci Yardımcısı olarak görev yapacak. Ayrıca farklı disiplinlerden birçok öğretim üyesi ile öğrenciler kazı çalışmalarında yer alacak.



60 KİŞİLİK EKİP KAZI YAPACAK

Covid-19 pandemisi nedeniyle 2020 yılı kazı sezonunda küçük bir ekiple depo çalışmalarının yapıldığı kazı çalışmalarında bundan sonraki süreçte ALKÜ Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü 2'inci sınıf öğrencileri zorunlu stajlarının başlaması ile kazı çalışmalarında stajlarını tamamlama imkânı bulacak. Antik kentte belirlenen yapılardaki kazı çalışmalarında yaklaşık 60 kişilik bir ekip yer alacak.



ANTIOCHIA AD CRAGUM NERESİDİR?

Antiochia ad Cragum Antik Kenti, Antalya İli Gazipaşa İlçesi Güney Köyü sınırları içinde yer alır. Kentin ve limanının bulunduğu bölge, MÖ 1'inci Yüzyılın ilk yarısında bu sahillerde faaliyet gösteren ve doğu Akdeniz'in kıyı yerleşimlerini ve ticaret gemilerini yağmalayan Kilikia korsanlarının sığınma alanlarından biridir. MÖ 67 yılında General Pompeius Magnus komutasındaki Roma donanmasının Korakesion (Alanya) yakınlarında kazandığı zaferle korsan sıkıntısına son verilmiş, ardından tüm bölgedeki korsan sığınakları sırasıyla ele geçirilmiştir. MS. 38 yılında Roma İmparatoru Gaius (Caligula) bölgenin yönetimini kısa bir süreliğine Roma'ya bağlı Kommagene Kralı IV. Antiochos'a bırakır ve hemen kısa bir süre sonra geri alır. İmparator Claudius döneminde, MS. 41 yılında bölgenin idaresi tekrar IV. Antiochos'a verilir. Roma imparatoru Vespasian'ın MS. 72 yılında bölgeyi genişletilmiş Kilikia eyaletinin bir parçası olarak Roma idaresine almasına kadar Antiochos bölgeyi yönetir. Bu dönem içinde kurduğu kentlerden biri de, kendi adını verdiği Antiochia ad Cragum'dur. Antiochia ad Cragum antik kenti, Toros dağ silsilesinden denize doğru uzanan eğimli bir yamaç üzerinde konumludur. Bir kıyı kenti olmasına rağmen, kent merkezi deniz seviyesinden yaklaşık 300 ila 350 metre yükseklikte, çeşitli yönlerden kayalık ve sarp yamaçlarla çevrilen bir konumdadır ki bu özelliği kenti denizden gelebilecek saldırılara karşı koruyan doğal bir savunma sistemi oluşturur. Antik kentin mimari kalıntılarının yoğunlaştığı ve nispeten sağlam olarak günümüze ulaştığı yaklaşık 24 hektarlık bölümü modern Güney Köyü ile iç içedir.