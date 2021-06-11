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Giriş Tarihi: 11.6.2021 22:25

'da leğen kemiğinde 7 kırık olan hasta, başarılı ameliyatla sağlığına kavuştu

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
Trabzon'da leğen kemiğinde 7 kırık olan hasta, başarılı ameliyatla sağlığına kavuştu

'da geçirdiği trafik kazasında leğen kemiğinde 7 kırık oluşan kişi, 6 saatlik süren başarılı operasyonla sağlığına kavuştu.

() Farabi Hastanesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, geçirdiği trafik kazası sonrası hastanenin acil servisine getirilen 34 yaşındaki erkek hastanın vücudunun 7 farklı yerlerinde kırık olduğu tespit edildi.

Leğen kemiğinde 7 farklı parçalı kırık ve çıkık oluşan hasta acil serviste yapılan ilk müdahalenin ardından Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. tarafından operasyona alındı.

Yaklaşık 6 saat süren başarılı operasyonla leğen kemiğine 3 noktadan girişim yapılarak kırıkları ve çıkıkları tespit edilen hastanın hayati riski ortadan kaldırıldı. Hastanede devam eden tedavilerle de kişi sağlığına kavuştu.

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Trabzon'da leğen kemiğinde 7 kırık olan hasta, başarılı ameliyatla sağlığına kavuştu
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