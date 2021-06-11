Trabzon'da leğen kemiğinde 7 kırık olan hasta, başarılı ameliyatla sağlığına kavuştu

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, geçirdiği trafik kazası sonrası hastanenin acil servisine getirilen 34 yaşındaki erkek hastanın vücudunun 7 farklı yerlerinde kırık olduğu tespit edildi.

Leğen kemiğinde 7 farklı parçalı kırık ve çıkık oluşan hasta acil serviste yapılan ilk müdahalenin ardından Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Kerim Öner tarafından operasyona alındı.

Yaklaşık 6 saat süren başarılı operasyonla leğen kemiğine 3 noktadan girişim yapılarak kırıkları ve çıkıkları tespit edilen hastanın hayati riski ortadan kaldırıldı. Hastanede devam eden tedavilerle de kişi sağlığına kavuştu.