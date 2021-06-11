Trabzon'da organ bağışı: Bir öldü yedi dirildi



'BİRİLERİNE ŞİFA OLSUN, HAYAT OLSUN İSTEDİK'



Organ nakli için çağrıda bulunan Havva Alın'ın eşi Hüseyin Alın, "21 senelik evliyim. Eşim migren hastasıydı ve tansiyonu da vardı. Belli bir süre ilaçlarını kullandıktan sonra doktor kontrolü olmadan ilaçlarını bıraktı. Daha sonra eşim hastanelik oldu ve beyin ölümü gerçekleştiğini öğrendik. Organlarını bağışlayabileceğimizi söylediler. Eşim rahmetli oldu. Toprak altında çürüyeceğine birilerine şifa olsun, hayat olsun istedik. Biraz zor karar verdik. Ama eşimin sayesinde birilerinin hayat bulması içimi bir nebze de olsa rahatlatıyor, acımı hafifletiyor. Eşim çok merhametli, şefkat doluydu. Organ nakli sayısı artmalı ve hastanelerde şifa bekleyen insanlara umut olmalı, hayat olmalı" diye konuştu.