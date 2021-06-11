TRT 4K Türksat frekans bilgileri! TRT 4K canlı yayın nasıl izlenir? TRT 4K izle

TRT 4K Türksat frekans bilgileri ile ilgili sorgulamalar an itibariyle binlerce kişinin gündeminde bulunuyor. Futbol tutkunları maçları canlı yayın olarak izlemek için TRT 4K canlı yayın nasıl izlenir sorusuna yanıt arıyor. Tüm maçların yayın hakkına sakip olan TRT 1'in 4K frekans ayarları bu başlık altında sizler için derledik. Peki TRT 4K canlı yayın nasıl izlenir? İşte TRT 4K Türksat frekans bilgileri ile TRT 4K izle linki
Kişilerin 4K yayınları izleyebilmesi adına bu teknolojiyi destekleyen uydu alıcısı ve televizyona sahip olması gerekir.
Son dönemlerin en büyük yeniliklerinden birisi olarak görülen 4K yayınlarda giderek artan bir kullanım oranının olması teknolojinin daha da yaygınlaşmasını sağlıyor. Özellikle geliştirilen yeni iş birlikleri ile birlikte 4K çözünürlüğünün desteklendiği içeriklerin artması kullanıcıları da 4K'ya geçiş noktasında teşvik edici oluyor.
TRT 4K TV
TÜRKİYE'NİN İLK UHD KANALI
TURKSAT 3A 10980 MHZ V (DIKEY) SR: 12500
TRT 4K FREKANSI
TRT 4K Ultra HD TV yayını, HEVC (H265) destekleyen, uydu alıcılı 4K Ultra HD televizyonlarda, 12123 MHz frekans, Yatay (Horizontal) polarizasyon, 15.000 Sembol Oranı, FEC:3/4 parametreleriyle izlenebiliyor.
Sembol Oranı: 15000
Frekans: 12123 MHz
Polarizasyon: Yatay (H)
Uydu Adı Frekans POL Sembol FEC
Türksat 4A Batı
42ºE / Türkiye – Avrupa 11.958 V 27500 5/6
Türksat 3A Doğu
42ºE / Türkiye – Orta Asya 11.096 H 30000 5/6
Eutelsat 7A
7ºE / Türkiye – Avrupa 11.492 V 30000 3/4
Galaxy 19 (263°E) 11.960 V 22000 3/4
TRT 4K PLATFORM KANALLARI
Digitürk D-Smart Tivibu Teledünya Kablo TV
23 426 22 22 S 04