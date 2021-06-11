Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Son dakika haberi: Ukraynalı model Fransız balkondan düşüp öldü! Sevgilisi kurtarmak yerine bakın ne yaptı!
Giriş Tarihi: 11.6.2021 20:59 Son Güncelleme: 11.6.2021 21:29

Son dakika haberi: Ukraynalı model Fransız balkondan düşüp öldü! Sevgilisi kurtarmak yerine bakın ne yaptı!

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Son dakika haberi: Ukraynalı model Fransız balkondan düşüp öldü! Sevgilisi kurtarmak yerine bakın ne yaptı!

Son dakika haberi: Sancaktepe’de Ukraynalı fotomodel Anzelika Sraufant Fransız balkondan düşerek hayatını kaybetti. 33 yaşındaki modelin erkek arkadaşı olan ve o sırada evde bulunan ünlü isimlerin köpek eğitmeni olarak da bilinen gözaltına alındı.

Sancaktepe'de yaşanan olay iddialara göre şöyle yaşandı. Ukraynalı fotomodel Anzelika Sraufant, köpek eğitmeni ile birlikte lüks bir sitede yaşıyordu. İkili geçtiğimiz akşam Ataşehir'de bir restorana yemek yemeye gitti.

Bir süre alkol alan iki sevgili taksi ile tekrar evlerine dönerken aralarında kıskançlık yüzünden tartışma çıktı. Yaşanan bu tartışma eve gelince de devam etti. Ukraynalı fotomodel evin Fransız balkonundan aşağı sarktı ve aşağı düştü.



Olayı gören Ercan hemen aşağı koştu Sitede görevliler ise durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi. Polis ve sağlık ekipleri olay yerine geldi ancak Ukraynalı fotomodel hayatını kaybetmişti.


(Ukraynalı modelin, ünlülerin köpek eğitmeni olan sevgilisi Burak Ercan)

Anzelika Sraufant'ın cenazesi 'na kaldırılırken, evde arama ve inceleme yapan polis bir miktar uyuşturucu buldu.



İddiaya göre, gözaltına alınan Ercan, sevgilisi balkondan sarktığı sırada müdahale ederek tutmak yerine cinayet ile suçlanırım diye cep telefonuyla kayıt yapıyordu. Emniyet'te sorgusu tamamlanan Burak Ercan, adliyeye sevk edildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberi: Ukraynalı model Fransız balkondan düşüp öldü! Sevgilisi kurtarmak yerine bakın ne yaptı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA