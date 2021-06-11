Son dakika haberi: Ukraynalı model Fransız balkondan düşüp öldü! Sevgilisi kurtarmak yerine bakın ne yaptı!

Sancaktepe'de yaşanan olay iddialara göre şöyle yaşandı. Ukraynalı fotomodel Anzelika Sraufant, köpek eğitmeni Burak Ercan ile birlikte lüks bir sitede yaşıyordu. İkili geçtiğimiz akşam Ataşehir'de bir restorana yemek yemeye gitti.
Bir süre alkol alan iki sevgili taksi ile tekrar evlerine dönerken aralarında kıskançlık yüzünden tartışma çıktı. Yaşanan bu tartışma eve gelince de devam etti. Ukraynalı fotomodel evin Fransız balkonundan aşağı sarktı ve aşağı düştü.
Olayı gören Ercan hemen aşağı koştu Sitede görevliler ise durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi. Polis ve sağlık ekipleri olay yerine geldi ancak Ukraynalı fotomodel hayatını kaybetmişti.
(Ukraynalı modelin, ünlülerin köpek eğitmeni olan sevgilisi Burak Ercan)
Anzelika Sraufant'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, evde arama ve inceleme yapan polis bir miktar uyuşturucu buldu.
İddiaya göre, gözaltına alınan Ercan, sevgilisi balkondan sarktığı sırada müdahale ederek tutmak yerine cinayet ile suçlanırım diye cep telefonuyla kayıt yapıyordu. Emniyet'te sorgusu tamamlanan Burak Ercan, adliyeye sevk edildi.