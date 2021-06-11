Van'da 233 kilo eroin ele geçirildi

Van'ın Başkale ilçesinde jandarma ekiplerinin arazi taraması sırasında araziye gizlenmiş halde 233 kilo 506 gram eroin maddesi ele geçirildi.
11 Haziran tarihinde saat 7.30 sıralarında Başkale İlçesi Güleçler Mahallesi kırsalında uyuşturucu madde kaçakçılığı yapacakları bilgisinin alınması üzerine, Van İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube müdürlüğü, Van KOM şube müdürlüğü ekipleri, Başkale KOM takip timi ve Albayrak Jandarma Karakol Komutanlığınca operasyon düzenledi.
Müşterek olarak saat 4.30 sıralarında başlatılan arama tarama faaliyeti sonucunda arazide gizlenmiş vaziyette 6 çuval içerisinde 235 paket halinde daralı ağırlığı 233 kilo 506 gram eroin ele geçirildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, kaçan şahısların yakalanması için çalışma başlatıldı.