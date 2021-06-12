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Giriş Tarihi: 12.6.2021

3 günde 733 metreküp müsilaj toplandı

3 günde 733 metreküp müsilaj toplandı
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Twitter hesabından 'ndeki müsilaj temizleme çalışmalarına ilişkin bilgi verdi. Marmara Denizi Eylem Planı kapsamında 8 ve 9 Haziran'da yapılan müsilaj temizliğini, 3'üncü gün olan 10 Haziran'da 52 bölgede sürdürdüklerini belirten Kurum, "10 Haziran'da topladığımız 341.1 metreküp müsilajla birlikte toplamda 733.1 metreküp müsilajı bertarafa gönderdik" dedi. Üç günün sonunda illerdeki toplanan müsilaj rakamlarını da açıklayan Kurum, şunları kaydetti: " 174.6 metreküp, 77.5 metreküp, 63 metreküp, 28 metreküp, 114 metreküp, Çanakkale 118 metreküp, Yalova 158 metreküp olmak üzere toplamda 733.1 metreküp müsilajı toplayarak Marmara Denizi'mizi temizlemeyi sürdürdük. Ülkemizin tek iç denizi, nazar boncuğu Marmara Denizi'mizi görüntü kirliliğinden ve kötü kokudan kurtarmak için tüm ekiplerimizle sahada 7 gün 24 saat çalışıyoruz. Çocuklarımıza denizlerimizi temiz, ülkemizi yeşil ve sağlıklı bırakacağız." ANKARA
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3 günde 733 metreküp müsilaj toplandı
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