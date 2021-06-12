3 yaşındaki Gülsüm Hira Sudan tansiyona yenik düştü.... Acılı aileden önemli çağrı

'FAZLA BİR ŞEY KALMAMIŞ RAHAT ETTİR, DEDİLER'

Bucak Devlet Hastanesi önünde umutla kızından gelecek iyi haberi beklerken, gazetecilere konuşan Sinan Sudan, "1,5- 2 yıldır tedavi görüyordu. Akciğer nakli yapılması gerektiğini söylediler. Ankara'ya, İstanbul'a doktorlara gittim. Burada yapılmadığını söylediler. En son gittiğimizde de yaşının küçük olduğunu, '8-9 yaşına kadar yaşarsa nakil sırasına alırız, o şekilde nakil yaparız' denildi. 'Çocuğun 3-4 ay ömrü kalmış, fazla bir şey kalmamış rahat ettir' denildi. Çocuğumun tedavisi Türkiye'de yüzde 0 ama dünyada yüzde 1 de olsa şansı var. Burada ablamın düğünü vardı. Çocuğum oynamayı seviyordu, 'İçimde kalmasın, ölürse içimde kalmasın, düğüne götüreyim' dedim. Sonra içime doğdu, ağlamaya başladım.