60 yıllık kocasını 38 yerinden bıçaklayan kadına ağır müebbet!

Ankara'nın Mamak ilçesinde 14 Ocak'ta 60 yıllık evli 76 yaşındaki Mevlüde Akgün ile eşi 80 yaşındaki Ahmet Akgün arasında gece gürültü yaptığı gerekçesiyle tartışma çıktı. Ahmet Akgün'ün elindeki bıçağı alan eşi Mevlüde Akgün, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine eşini 38 bıçak darbesiyle öldürdü. Kızlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken gözaltına alınan Mevlüde Akgün, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

'KENDİMİ KORUMAK İÇİN YAPTIM KAÇ KERE BIÇAKLADIĞIMI HATIRLAMIYORUM'



Tutuklanarak cezaevine gönderilen Mevlüde Akgün ifadesinde eşinin sürekli tartışma çıkardığını, hakaret ve küfürler ettiğini, yıllarca kendisine ve engelli kızına şiddet uyguladığını, sürekli geceleri kalkıp kendisini ve kızını uyutmamak ve rahatsız etmek için sesler çıkardığını kaydetti. Akgün, "Eşim yanıma gelerek bana bağırdı, küfür ve hakaretler etti. Elindeki bıçakla beni tehdit etti. Daha sonra yan odaya geçti. O geçtikten sonra sinirlenerek yanına gittim. Odaya girdiğimde eşim oturduğu yerden kalkarak bıçağı bana doğru savurdu. Ben de elindeki bıçağı alarak, kendimi savunmak için vurdum. Kaç kere vurduğumu hatırlamıyorum. Eşim ayağa kalkarak kapının oraya gitti. Kapının arkasına doğru düştü ve ben de elimdeki bıçağı kanepenin üstüne bıraktım" ifadelerini kullandı.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPSİ İSTENDİ



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Mevlüde Akgün hakkında 'Eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı. Hazırlanan iddianamede yer alan adli tıp kurumu raporuna Ahmet Akgün'ün vücudunun farklı yerlerine aldığı 38 bıçak darbesi sonucu öldüğü kaydedildi.