Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Adana'da firarilere operasyon; çok sayıda gözaltı
Giriş Tarihi: 12.6.2021 07:22

'da firarilere operasyon; çok sayıda gözaltı

DHA
Adana'da firarilere operasyon; çok sayıda gözaltı

'da çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunup teslim olmayan, kesilen para cezalarını yatırmayan ve çeşitli davalarda ifadeye çağrılmasına rağmen gitmeyen 90 kişinin yakalanmasına yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi. Operasyonda çok sayıda firari yakandı.

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmayla il genelinde çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunup teslim olmayan, para cezalarını yatırmayan ve ifadeye çağrılmasına rağmen gitmeyen 90 kişinin adresini belirledi.

'nın talimatıyla adresleri tespit edilen kişilerin yakalanması için şafak vakti operasyon düzenlendi. Belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapan ekipler, çok sayıda firariyi yakaladı. Sağlık kontrolünden geçirilen kişiler, işlemleri yapılmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

ARKADAŞINA GÖNDER
Adana'da firarilere operasyon; çok sayıda gözaltı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA