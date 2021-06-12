Ankara'da lüks otomobil çetesine '22 ayar' operasyonu!

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları istihbarı çalışmalarda, yurt dışından Türkiye'ye usulsüz şekilde araç getirip, sattığı öne sürülen çeteyi takibe aldı. Yaklaşık 3 aylık teknik ve fiziki takibin ardından çete üyelerine yönelik Ankara merkezli 3 ilde '22 ayar' ismi verilen operasyon düzenlendi. Operasyonda, kuyumcu kardeşler Cemal Ö. ve Ömer Ö. ile birlikte Cemil Ö., Bahadır Y., Batuhan A. ve Rauf D. gözaltına alındı, 'change' yapılan 22 araç ele geçirildi.