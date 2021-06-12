Ankara'da otoparkta çıkan kavga kanlı bitti! Pompalı tüfekle vurularak öldürüldü

BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Silah seslerinı duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve emniyet ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede kasıklarından vurulan Ufuk Kutlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde bulunan pompalı tüfeğe ise emniyet ekipleri tarafından el konuldu.