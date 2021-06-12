Ankara'da otoparkta çıkan kavga kanlı bitti! Pompalı tüfekle vurularak öldürüldü

Ankara'daki korkunç olay, saat 21.00 sıralarında Çankaya ilçesi Küçükesat Mahallesi Bağlayan Sokak'ta bulunan kaçak otoparkta meydana geldi. İddiya göre, otoparkta alkol alan Ufuk Kutlu ile Deniz B., henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı.
TARTIŞMA KISA SÜREDE BÜYÜYEREK KAVGAYA DÖNÜŞTÜ
Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesiyle Deniz B., yanında bulunan pompalı tüfekle Ufuk Kutlu'ya 3 el ateş etti. Kutlu saçmaların isabet etmesiyle yere yığılırken, Deniz B. ise silahı bırakarak kaçtı.
BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Silah seslerinı duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve emniyet ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede kasıklarından vurulan Ufuk Kutlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde bulunan pompalı tüfeğe ise emniyet ekipleri tarafından el konuldu.