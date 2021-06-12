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Giriş Tarihi: 13.6.2021 01:33 Son Güncelleme: 13.6.2021 01:33

'da otoparkta çıkan kavga kanlı bitti! Pompalı tüfekle vurularak öldürüldü

DHA
Ankara'da otoparkta çıkan kavga kanlı bitti! Pompalı tüfekle vurularak öldürüldü

'da, kaçak olduğu belirtilen bir otoparkta iki arkadaş arasında, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan kavga kanlı bitti. Deniz B. (56) tarafından pompalı tüfekle vurulan  (61) yaşamını yitirdi.

'daki korkunç olay, saat 21.00 sıralarında ilçesi Küçükesat Mahallesi Bağlayan Sokak'ta bulunan kaçak otoparkta meydana geldi. İddiya göre, otoparkta alkol alan ile Deniz B., henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı.

TARTIŞMA KISA SÜREDE BÜYÜYEREK KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesiyle Deniz B., yanında bulunan pompalı tüfekle Ufuk Kutlu'ya 3 el ateş etti. Kutlu saçmaların isabet etmesiyle yere yığılırken, Deniz B. ise silahı bırakarak kaçtı.

BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Silah seslerinı duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve emniyet ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede kasıklarından vurulan Ufuk Kutlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde bulunan pompalı tüfeğe ise emniyet ekipleri tarafından el konuldu.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Cinayet sonrası olay yerinden kaçan şüpheli Deniz B., Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmayla yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma sürdürülüyor.

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Ankara'da otoparkta çıkan kavga kanlı bitti! Pompalı tüfekle vurularak öldürüldü
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