Antalya’nın kulağı Rusya’dan gelecek haberde! 7 milyon turist bekleniyor

7 MİLYON TURİST BEKLENTİSİ

Koronavirüs önlemleriyle başlayan 2021 yılı sezonu için turizmci, önümüzdeki hafta Rusya'dan uçuşlarla ilgili kısıtlamanın kaldırılması yönünde gelecek kararı bekliyor. Tüm hazırlıkları yapan turizmcinin bu yıl beklentisi ise geçen yılın 2 katı turisti ağırlamak.

Profesyonel Otel Yöneticileri Dernek (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca, turizm çalışanlarının aşılanması için verilen kararın Türk turizmini rakiplerin bir adım önüne geçirdiğini belirterek, bu yıl beklentilerinin iyi yönde olduğunu söyledi. Rusya'dan ümitli olduklarını da belirten Atmaca, "Sanırım önümüzdeki haftalarda Rusya'dan bir heyet bekliyoruz. 21 Haziran'da Rusya'dan olumlu bir karar çıkarsa daha iyi olacak. Ukrayna, Polonya pazarları iyi gidiyor. Uçuş yasakları kalkar ve Almanya'nın aldığı kararlar da Avrupa'ya örnek olursa geçen yıl yakaladığımız sayının en az 2 katını yani 8 milyon turisti görebiliriz" dedi.