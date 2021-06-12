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Giriş Tarihi: 12.6.2021 17:08 Son Güncelleme: 12.6.2021 17:13

Bebeğini korumaya çalışırken maganda kurşunuyla can verdi! Acılı eşi olay anını anlattı...

İHA
Bebeğini korumaya çalışırken maganda kurşunuyla can verdi! Acılı eşi olay anını anlattı...

’de iki grup arasında çıkan çatışmada bebeğini korumaya çalışırken maganda kurşununa kurban giden ’in acılı eşi olay anını anlattı. Çocuğum yetim kaldı diyen , “Hiç bir şey yokken eşimi kaybettim. Benim kızımın gözünün önünde ve benim gözümün önünde oldu her şey. Sadece parka gidiyorduk. Bebeğimi korumaya çalıştı sadece, böyle bir acı yok” dedi.

İnönü Mahallesi Yeni Nalbant Sokak'ta dün akşam saatlerinde alacak verecek mesele yüzünden iki grup arasında çıkan silahlı kavgada ortalık savaş alanına dönmüştü. 2 kişinin yaralandığı kavgada çocuğunu parka götürmek için sokağa çıkan baba başına isabet eden kurşunla hayatını kaybetmişti.

HER ŞEY GÖZÜMÜZÜN ÖNÜNDE OLDU

Zincirlikuyu gasilhanesinden eşinin cenazesini almaya geldi. Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan acılı eş Elanur Karaten," Çocuğum yetim kaldı. Hiç bir şey yokken eşimi kaybettim."

"Benim kızımın gözünün önünde ve benim gözümün önünde oldu her şey. Evden sadece parka gidiyorduk pusetle. İlk etapta bize de sordular husumetli misiniz diye. Sadece parka gidiyorduk."

"BEBEĞİMİ KORUMAYA ÇALIŞTI SADECE, BÖYLE BİR ACI YOK"

Gözyaşları içerisinde güçlükle konuşan acılı eş Elanur Karaten, "En ağır şekilde cezalandırılmaları için çalışacağım. Sakinleştiricilerle ayaktayım. Kendime geldiğimde en iyi avukatları tutup. Bu olayla uğraşacağım. Sadece oradan geçiyorduk. Bebeğimi korumaya çalıştı sadece. Bunu taşıyabileceğim en uç noktaya taşıyacağım. Böyle bir acı yok. Allah kimsenin başına vermesin" dedi.

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Bebeğini korumaya çalışırken maganda kurşunuyla can verdi! Acılı eşi olay anını anlattı...
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