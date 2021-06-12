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Giriş Tarihi: 12.6.2021 11:14 Son Güncelleme: 12.6.2021 11:20

En büyük tutkusu Songül öğretmenin sonu oldu... Geriye bu fotoğraflar kaldı

İHA
En büyük tutkusu Songül öğretmenin sonu oldu... Geriye bu fotoğraflar kaldı

Okul öncesi öğretmeni 'ü en büyük tutkusu olan atı ölüme götürdü. merkezde meydana gelen olayda ata binerek araziye tur atmaya başlayan Songül öğretmen, bindiği atın ürkerek kaçması nedeniyle yere düşerek kafasını çarptı. Beyin kanaması geçiren genç öğretmen hayatını kaybetti.

'da attan düşen genç kız hastanede hayatını kaybetti. İlk etapta beyin ölümü gerçekleşen 24 yaşındaki okul öncesi öğretmeni Songül Özsöz'ün bağışladığı organları 3 kişiye umut oldu.

Erzincan merkezde yaklaşık 1 hafta önce meydana gelen olayda, okul öncesi öğretmeni Songül Özsöz en büyük tutkusu olan ata binerek arazide tur atmaya başladı.

Kısa bir süre sonra atın ürkerek kaçması üzerine Songül Özsöz yere düşerek kafasını çarptı. Beyin kanaması geçiren ve kaldırıldığı Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde beyin ölümü gerçekleşen Songül Özsöz'ün bağışlanan organları, 3 hastaya umut oldu.

Özsöz'den alınan karaciğeri ve bir böbreği 2 hastaya nakledilmek üzere ambulans uçakla Samsun'a götürüldü, diğer böbreği ise ambulansla Trabzon'daki hastaya nakledilmek üzere yola çıkarıldı.

Songül Özsöz, dün hastanede hayatını kaybetti. Erzincan'da Terzibaba Camisinde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Songül öğretmenin acı haberi yakınlarını yasa boğarken geriye at üzerinde çektirdiği fotoğrafları kaldı.

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En büyük tutkusu Songül öğretmenin sonu oldu... Geriye bu fotoğraflar kaldı
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