FETÖ'den yurtdışı talimatı: Yapılacaklar listesi hazırlamışlar

Ankara Emniyet Müdürlüğü ile MİT Bölge Başkanlığı tarafından düzenlenen operasyonla yurtdışına kaçma hazırlığında olan eski emniyet müdürü Hasan Durmuşoğlu ve aralarında eşi ile mahrem imamların da bulunduğu 9 kişi hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' ve 'Silahlı terör örgütü kurma ve yönetme' suçlarından iddianame hazırlandı. Eski emniyet müdürü Durmuşoğlu ifadesinde, İstanbul'a akrabalarını ziyarete gittiğini söylerken hakkında 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
AİLE GÖRÜNTÜSÜ VERMEYE ÇALIŞMIŞLAR
Hasan Durmuşoğlu'nun iddianamede yer alan ifadesinde yurtdışına kaçmak isterken yakalanmalarına ilişkin, "Yasin Temur kayınbiraderim, Aslı Temur da eşi. Cihangir Baycan bana İstanbul'da kardeşi olduğunu, gelmek istediğini söyledi Yasin Temur ve eşi Aslı Temur İstanbul'a gitmek istediklerini söylediler. Ben de eşimle birlikte onlara katıldım. Amacım bir günlük akraba ziyareti ve gezi yapmaktı. Daha sonraki gün dönecektik" dedi. İddianamede, Yasin Temur'un illegal yollardan yurtdışına kaçma teşebbüsünde Ankara'dan İstanbul'a kadar olan güzergahta öncü araç olarak eşi, Yasin Temur'un çocukları ve C.B ile birlikte seyahat ettikleri, Durmuşoğlu'nun kendi aracının içerisinde bir aile görüntüsü vermeye çalıştığı tespit edildi. Hasan Durmuşoğlu'nun eski emniyet mensubu olmasından dolayı örgütler tarafından yapılan öncü tedbir uygulamasının çok iyi bildiğinin değerlendirildiği iddianamede, Yasin Temur'un cep telefonu üzerinde yapılan incelemede de mesajlaşmada yol durumu hakkında "Hayırlı Yolculuklar, Temiz, Devam Ediyoruz, Gelen Var, Dikkat Edin" şeklinde mesajlar göndererek bilgi verdiği belirlendi. Hasan Durmuşoğlu'nun kullandığı aracın öncü olarak yola çıktığı ve tamamen arkadan gelen Yasin Temur ve eşi Aslı Temur'un yol güvenliğini sağlamaya çalıştığı kaydedildi.
GAYBUBET EVLERİ SON HAMLE
Fetullahçı Terör Örgütü üyelerinin yurtdışına çıkmak istemeyip gizlendikleri evler olan gaybubet evlerine ilişkin tespitler yapılan iddianamede, örgütün bunun bir 'hicret' olduğu yönünde telkinlerde bulunduğu, gaybubetlerde saklanan örgüt üyeleri arasında kardeş aile kavramı oluşturdukları kaydedildi. FETÖ'nün gaybubet evleri sayesinde hayalet yapılanmanın varlığını sürdürmeyi amaçladığı belirtilen iddianamede, evlerde kalanlar için sahte kimlikler düzenlendiği, Türkiye'de örgütün faaliyetlerine aralıksız devam etme iradesini ortaya koyduğu ve örgütün toparlanma ve tekrardan güç kazanma adına son hamlelerinden biri olduğu değerlendirilmesi yapıldı. Merkezi olmayan yerlerden seçilen gaybubet evlerinde kalanların tüm masrafları örgüt tarafından karşılanırken evler deşifre oldukça 'Hijyen Evleri', 'Pansiyon', 'Raporlu Pansiyon', 'Sevr Yolu', 'Gayb-u Beyt/Gayb-ı Beyt (Gayb Evleri)', 'Meçhul Evler" gibi yeni terimler kullanıldığı ifade edildi.
TÜRKİYE ALEYHİNDE OPERASYONDA KAÇAN AİLELERİN KULLANILMASI PLANLANIYOR
'Fetullah Gülen'in biyografisi Yunancada' başlıklı röportajına yer verilen iddianamede Gülen'in "Yunanistan bizim için önemli zaten belli bir dönemde de kardeş dünya. Yani birileri böyle yanlış taktiklerle stratejilerle bizi bazı kardeşlerimizden kopardılar bazı dostlarımızdan, bazı vefakar arkadaşlarımızdan, yol arkadaşlarımızdan kopardılar bunlar. Bir gün belki bu insanlar yine bir araya gelecekler. Kimseyi tefrik etmeden nereden olursa olsun bir mazlum bir mağdur bunlara sığınmışsa şayet onun için imkan yaşama zemini ortamı hazırlamak insanca bir tavır hep tekrar edip durduğumuz hümanizm işte onu gerçekleştiriyorlar, ortaya koyuyorlar hakikaten baş döndürücü şekilde. Yunanistan şimdi şu anda bir civanmertlik sergiledi. Bir kardeş ülke olduğunu ortaya koymuş bizde hakikaten bu kardeşliğin gereği yapıldığından dolayı onları şükranla ve takdirle yad ediyoruz" ifadeleri kullanıldı. İddianamede röportaja ilişkin yurtdışına kaçacak örgüt mensuplarının Yunanistan'a gitmeleri, o ülkenin örgüt nezdinde kardeş ülke olarak bilinmesi gerektiği algısını yaratmaya çalıştığı değerlendirildi. Örgütün elemanlarını yurtdışına kaçırmak için bu kadar riske girmesi, maddi olarak destek olması, örgüt mensuplarının kaçtığı ülkelerde barınabilmelerine yardımcı olması sadece onlara mensubu oldukları örgütün sahip çıktığı hissini uyandırmak amacıyla yapıldığı kaydedilirken, örgüt mensupları ile ailelerini yeri ve zamanı geldiğinde Türkiye'ye karşı kullanmak, uluslararası platformda Türkiye aleyhine yapılabilecek her türlü karalama ve kumpas operasyonlarında kaçırdığı bu örgüt mensuplarını kullanmayı planladığı kaydedildi.
ÖNCE FORM SONRA YAPILACAKLAR LİSTESİ
İllegal yollardan yurt dışına çıkacak örgüt mensuplarının organizasyonu yapan FETÖ üyelerine form doldurup gönderdiği belirlenen iddianamede gönderilen bu form üzerinden yapılan değerlendirme sonucunda sadece kaçış işlemi onaylanan örgüt mensuplarına yardım edildiği kaydedildi. Kaçmak isteyen örgüt mensuplarının çalıştıkları kurum, maddi durumları, örgüt içinde bağlı bulundukları imamlar ve benzeri soruların yer aldığı formda onaylanması halinde yapılacaklar listesi gönderdiği ve cep telefonları, kılık kıyafetleri, kullanılacak programlar, sahte kimliklerin ezberlenmesi, vücut ısıtıcı, su geçirmez materyaller, ilaç, atıştırmalık, yakalanma durumunda anlatılacak senaryo gibi durumların önceden belirlendiği tespit edildi. Kullanılan kaçış güzergahları ile ilgili "1-Trakya Bölgesi Meriç nehri üzerinden Yunanistan'a, Muğla/Bodrum'dan hızlı hücum botlarla en yakın Yunanistan adalarına, İzmir'den özel VİP yatlarla Yunanistan adalarına, Hatay üzerinden Suriye'ye, Artvin üzerinden Gürcistan'a insan kaçakçıları ile işbirliği yaparak illegal olarak kaçmaya çalışmışlardır" denildi. Kaçış için en çok kullanılan yolun Meriç nehri ve Bodrum üzerinden hızlı hücum botlarla Yunanistan olduğu kaydedildi.