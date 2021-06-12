FETÖ'den yurtdışı talimatı: Yapılacaklar listesi hazırlamışlar

TÜRKİYE ALEYHİNDE OPERASYONDA KAÇAN AİLELERİN KULLANILMASI PLANLANIYOR

'Fetullah Gülen'in biyografisi Yunancada' başlıklı röportajına yer verilen iddianamede Gülen'in "Yunanistan bizim için önemli zaten belli bir dönemde de kardeş dünya. Yani birileri böyle yanlış taktiklerle stratejilerle bizi bazı kardeşlerimizden kopardılar bazı dostlarımızdan, bazı vefakar arkadaşlarımızdan, yol arkadaşlarımızdan kopardılar bunlar. Bir gün belki bu insanlar yine bir araya gelecekler. Kimseyi tefrik etmeden nereden olursa olsun bir mazlum bir mağdur bunlara sığınmışsa şayet onun için imkan yaşama zemini ortamı hazırlamak insanca bir tavır hep tekrar edip durduğumuz hümanizm işte onu gerçekleştiriyorlar, ortaya koyuyorlar hakikaten baş döndürücü şekilde. Yunanistan şimdi şu anda bir civanmertlik sergiledi. Bir kardeş ülke olduğunu ortaya koymuş bizde hakikaten bu kardeşliğin gereği yapıldığından dolayı onları şükranla ve takdirle yad ediyoruz" ifadeleri kullanıldı. İddianamede röportaja ilişkin yurtdışına kaçacak örgüt mensuplarının Yunanistan'a gitmeleri, o ülkenin örgüt nezdinde kardeş ülke olarak bilinmesi gerektiği algısını yaratmaya çalıştığı değerlendirildi. Örgütün elemanlarını yurtdışına kaçırmak için bu kadar riske girmesi, maddi olarak destek olması, örgüt mensuplarının kaçtığı ülkelerde barınabilmelerine yardımcı olması sadece onlara mensubu oldukları örgütün sahip çıktığı hissini uyandırmak amacıyla yapıldığı kaydedilirken, örgüt mensupları ile ailelerini yeri ve zamanı geldiğinde Türkiye'ye karşı kullanmak, uluslararası platformda Türkiye aleyhine yapılabilecek her türlü karalama ve kumpas operasyonlarında kaçırdığı bu örgüt mensuplarını kullanmayı planladığı kaydedildi.