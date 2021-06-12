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Giriş Tarihi: 12.6.2021

Hamile eşe sokak ortasında dayak

Hamile eşe sokak ortasında dayak
Bağcılar'da bir şahıs, hamile karısını sokak ortasında yumruk ve tekmelerle dövdü. Olay, geçtiğimiz günlerde meydana geldi. İddiaya göre bir şahıs, hamile olan eşiyle henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce gözü dönen adam, karısına yumruk ve tekmelerle saldırmaya başladı. Kadın aldığı darbelerle yere düşerken, şahıs kadına yerde de vurmaya devam etti. Kadını, kocasının elinden çevredeki vatandaşlar kurtarırken, şiddete uğrayan kadın eşinden şikâyetçi olmadı. İHA
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Hamile eşe sokak ortasında dayak
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