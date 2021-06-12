Hemşirenin ölümünde cevapsız sorular

İstanbul Kadıköy
'de önceki gün kaldığı pansiyonun üçüncü katından demir parmaklıkların üzerine düşerek hayatını kaybeden 29 yaşındaki hemşire Şebnem Köker
'in ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor. İzmir
'deki bir hastanede çalışan hemşirenin olay anında yanında bulunan erkek arkadaşı T.B. ifadesinde, "Tartışmıştık. Ben diğer odada uyumaya gittim. Gürültüyü duydum. Aşağı baktığımda cansız bedenini gördüm" dedi.
'BİR SÜRÜ ÇELİŞKİ VAR'
SABAH'a konuşan genç hemşirenin babası Abdullah Köker, "İstediğim bu olayın en güzel şekilde soru işaretleri olmadan aydınlatılması. Bu adam kızımın telefonunun denize düştüğünü söylüyor. Ama onun söylediği saatten sonra kızım arkadaşlarıyla telefon görüşmesi yapmış. Kızımın çok sarhoş olduğunu söylüyor. Ancak arkadaşlarına olayı anlatan sayfalarca mesaj yazmış. Sarhoş biri bunu nasıl yazsın. Emniyette 'Olayı görmedim' diyor, bana 'Düşerken kulağında kulaklık vardı' diyor. Başka bir konuşmada da 'Ben aşağı indim yukarı çıkarken ses duydum gittim baktım düşmüştü' diyor. Bu söylemlerde bir sürü çelişki var. Olayın aslı neyse araştırılsın istiyorum" ifadelerini kullandı.
'DETAYLI ARAŞTIRILMALI'
Köker'in yakın arkadaşı ve aynı zamanda avukatı olan Nevraz Zeliha Sığın
ise "Bizim için burada önemli olan mesele, bir ölümün yaşandığı odada bulunan kişinin sadece tanık olarak ifadesinin alınıp tekrar serbest bırakılması. Şebnem ölmeden bir gün önce bir arkadaşını arayıp gel beni buradan al demiş. Sonra birbirleriyle irtibat kuramamışlar. Biz bu işin daha detaylı araştırılmasını istiyoruz" dedi.