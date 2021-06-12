İzmir'de şok olay! Kasiyer, müşteriye ateş açtı

Olay, 23 Mayıs günü saat 11.00 sıralarında Yeni Mahallesi 818 Sokak'ta bir market zincirinin şubesinde meydana geldi. M.Ö. alışveriş yapmak için market zincirinin şubesine geldi. Burada alışveriş yapan M.Ö., aldığı ürünün etiket fiyatı ile fatura tutarının farklı olması nedeniyle kasiyer Ö.A. ile tartıştı.