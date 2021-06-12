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Giriş Tarihi: 12.6.2021 09:52 Son Güncelleme: 12.6.2021 09:59

'de şok olay! Kasiyer, müşteriye ateş açtı

DHA
İzmir'de şok olay! Kasiyer, müşteriye ateş açtı

'in ilçesinde, bir market zincirinin şubesinde kasiyer olarak çalışan Ö.A. (24), aldığı bir ürünün etiket fiyatı ile fatura fiyatındaki tutarın farklı olması nedeniyle tepki gösteren M.Ö.'ye (25) kurusıkı tabancayla ateş açtı. Ö.A.,bu sırada markette alışveriş yapan V.A. tarafından etkisiz hale getirilirken, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 23 Mayıs günü saat 11.00 sıralarında 818 Sokak'ta bir market zincirinin şubesinde meydana geldi. M.Ö. alışveriş yapmak için market zincirinin şubesine geldi. Burada alışveriş yapan M.Ö., aldığı ürünün etiket fiyatı ile fatura tutarının farklı olması nedeniyle kasiyer Ö.A. ile tartıştı.

Tartışma sırasında M.Ö. kasiyere saldırdı. Kasiyer Ö.A. da marketin depo kısmında, kendisine ait dolaptan aldığı kurusıkı tabanca ile bir el rastgele ateş açtı. Bu sırada markette alışveriş yapan V.A., Ö.A.'yü etkisiz hale getirip tabancayı aldı.


İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Polis, kurusıkı tabanca ve 14 mermiye el koydu. Gözaltına alınan M.Ö. ve Ö.A. ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. M.Ö. ifadesinin ardından serbest kalırken, Ö.A. ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

OLAY GÜVENLİK KAMERASINDA

Bu arada, olay anı marketin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, M.Ö. ile Ö.A.'nün kavga ettiği, müşteriler kaçıştığı ve V.A.'nın kasiyer Ö.A.'yı etkisiz hale getirip elindeki tabancayı aldığı görüldü.

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İzmir'de şok olay! Kasiyer, müşteriye ateş açtı
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