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Giriş Tarihi: 12.6.2021 11:05 Son Güncelleme: 12.6.2021 11:20

’in kurtarmaya çalıştığı ’nın kardeşi bu suçtan yakalandı

İHA
Kadir Şeker’in kurtarmaya çalıştığı Ayşe Dırla’nın kardeşi bu suçtan yakalandı

'da parkta kız arkadaşına şiddet gösterdiği iddia edilen 'a müdahale ettiği sırada yaşanan boğuşmada Duran’ı bıçaklayarak ölümüne neden olan 'in kurtarmaya çalıştığı ’nın ardından kız kardeşinin bulunduğu araçtan uyuşturucu madde çıktı. Ayşe Dırla'nın geçtiğimiz Kasım ayında 900 gram eroin ile yakalanarak tutuklanmasının ardından bu kez de Dırla’nın kız kardeşi 3 kilo eroinle Konya Narkotik polisine yakalandı.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin uyuşturucu ile mücadele kapsamında yaptığı detaylı çalışmalarda Konya'ya uyuşturucu madde getireceği tespit edilen oto kurtarma çekici olan bir araç takibe alındı. Narkotik ekipleri şehre gelen araca operasyon gerçekleştirerek yakaladı. Araçta hassas burunlu Narkotik köpeği ile yapılan aramada köpek motor kısmına yakın yan bölüme tepki verdi. Ekiplerin yaptığı aramada ön kaputundaki altına bilenmiş vaziyette 3 kilo eroin ele geçirildi.

KADİR ŞEKER'İN KURTARDIĞI AYŞE DIRLA'NIN KIZ KARDEŞİ EROİN İLE YAKALANDI

Yakalanan eroinle ilgili araçta bulunan 1 kadın, 1 erkek 2 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan kadının kimliği ise tanıdık çıktı. Gözaltına alınan 'nın (33), 'in şiddet gördüğünü düşünerek kurtarmaya çalıştığı, sonrasında da eroinle yakalanarak cezaevine gönderilen 'nın kız kardeşi olduğu ortaya çıktı. Figen Dırla ve araçtaki Erdal Güneş (42) gözaltına alındı.

AYŞE DIRLA DA UYUŞTURUCU İLE YAKALANARAK TUTUKLANDI

Kadir Şeker'in kurtarmaya çalıştığı Ayşe Dırla da eroin ile yakalanarak tutuklandı. Konya Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin 29 Kasım 2020 tarihinde düzenlediği operasyonda bir araçta 900 gram eroin ele geçirildi. Araçta bulunan 1 kadın, 1 erkek 2 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan kadının, Kadir Şeker'in şiddet görürken kurtarmaya çalıştığı sırada öldürdüğü 'ın kız arkadaşı Ayşe Dırla olduğu ortaya çıktı. Ayşe Dırla ve araçtaki Murat Hanlı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

NASIL OLMUŞTU?

Kadir Şeker'in olayı, geçtiğimiz yıl 5 Şubat 2020 tarihinde Konya'nın merkez Selçuklu ilçesi Kosova Mahallesi Yeni İstanbul Caddesi üzerindeki Piri Reis Parkı'nda meydana geldi. O tarihlerde, üniversite sınavına hazırlanan Kadir Şeker, dershane dönüşünde Piri Reis Parkı'ndan kaldığı teyzesinin evine giderken duyduğu sesler üzerine Özgür Duran'ın (32) Ayşe Dırla'ya (36) şiddet uyguladığını düşündü. Kadının ağladığını fark ederek müdahale etmek isteyen Kadir Şeker ile Özgür Duran arasında boğuşma yaşandı. Boğuşma sırasında cebinden bıçağını çıkaran Kadir Şeker, yere düştükleri sırada Özgür Duran'ın kalbinden bıçaklanarak ölümüne neden oldu. Kadir Şeker, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KADİR ŞEKER 12 YIL 6 AY HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Kadir Şeker hakkındaki cinayet davasında 14 Ekim 2020 tarihinde karar açıklandı. Mahkeme heyeti Kadir Şeker'in suçunu "kasten adam öldürme" olarak değerlendirerek önce müebbet hapis cezası verdi. Ardından haksız tahrik hükümlerini uygulanarak ceza 15 yıla indirildi. İyi hal indiriminin de uygulanmasıyla Kadir Şeker 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

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Kadir Şeker’in kurtarmaya çalıştığı Ayşe Dırla’nın kardeşi bu suçtan yakalandı
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