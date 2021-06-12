Karavanda eğlence üç cinayetle bitti

Samsun
'un Bafra
ilçesinde, Derbent Barajı kenarında bulunan karavanda birlikte alkol alan Oğuz Bircan
(28) ile çiğköfteci İsmail Varol
(25) ve Orhan Yüksel
(27) arasında önceki gece saat 04.30 sıralarında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine tabancasını çıkaran Oğuz Bircan, "Bana yanlış yaptınız" diyerek İsmail Varol ve Orhan Yüksel'i öldürdü. Bu sırada kurşunlardan biri yandaki karavana isabet etti. Camı patlayan karavanından çıkan Mustafa Önbaş
da (53), Oğuz Bircan'ın kurşunlarına hedef oldu. 3 kişiyi öldüren Oğuz Bircan, babasını arayarak intihar edeceğini söyledi. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarmanın gözaltına aldığı Oğuz Bircan, alkol alırken arkadaşlarının kendisine küfür ettiğini, uyarmasına rağmen devam edince de vurduğunu söyledi.
ART ARDA CİNAYETLER
İzmir
'in Menemen
ilçesinde, Arpak ve Kılıç ailelerinin çocukları kavga etti. Çocuklardan birinin bıçaklanarak ağır yaralandığı dedikodusu üzerine bu kez büyükler birbirlerine girdi. Çıkan silahlı kavgada vurulan ve ağır yaralanan Mehmet Arpak (44) ile Salih Kılıç (48), kaldırıldıkları hastanede öldü.
Antalya'da galericilik yapan evli ve 2 çocuk babası Mesut Bağdıllı (49), önceki akşam, araç satışı nedeniyle husumetli olduğu Umut Denizhan (45), tarafından aracıyla kırmızı ışıkta durduğu sırada tabancayla vurularak öldürüldü.
Adana'da önceki akşam birkaç gün önce ayrıldığı sevgilisi Sabahat Öztürk'ün evine barışmaya giden İsmet Yiğit (40), ardından eve gelen Murat Şu tarafından, aralarında çıkan tartışmada tabancayla kasığından vuruldu. Yiğit, kan kaybından ölürken, Öztürk de bacağından yaraladı.
Diyarbakır'da, önceki gece merkez Yenişehir ilçesinde yolda yürüyen Mehmet Polat (24), bir otomobilden açılan ateş sonucu ağır yaralandı. Dicle Üniversitesi Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılan Polat kurtarılamadı. Silvan'da da amca ile yeğen arasında kız kaçırma meselesinden kavga çıktı. Yeğen Baran Bağlı amcası Abdurrahman Bağlı'yı göğsünden vurup öldürdü.
Yozgat Kadışehri'ne bağlı Yoncalık köyünde, arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışmada amca Hacı Maksup Kılıç (67), yeğeni Taner Kılıç'ı (28), tüfekle öldürdü.
İlhan DEMİRCİOĞLU - Ceyhan TORLAK - Erdoğan ÖZTÜRK - Ziya RAMOĞLU
/ SABAH