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Giriş Tarihi: 12.6.2021 09:17

Kaza yapan vinç sürücüsü: Güneş vurunca mayıştım

DHA
Kaza yapan vinç sürücüsü: Güneş vurunca mayıştım

'nda, sürücüsünün direksiyon başında uyuduğu vinç, bariyeri parçalayarak devrildi. Vinç, yaklaşık 20 metre sürüklendikten sonra durabilirken, sürücü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Kaza nedeniyle, yönünde 3 şerit trafiğe kapatılırken, araç geçişi tek şeritten sağlandı.

Kaza, yönünde 07.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, idaresindeki 34 LZ 0948 plakalı vinç, 'nde kontrolden çıkarak bariyere vurdu. Bariyeri altına alarak parçalayan vinç, daha sonra devrilerek sürüklenmeye başladı. Vinç, yaklaşık 20 metre sürüklendikten sonra durabildi. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan sürücü Sönmez, kendi imkanlarıyla dışarı çıktı. Sürücünün haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yüzünde ve kolunda sıyrıklar bulunan Fatih Sönmez'e olay yerinde müdahale ederek bandaj yaptı.

Jandarma ekipleri, başka kaza yaşanmaması için çevrede güvenlik önlemi aldı. Vincin devrilmesi nedeniyle 3 şerit trafiğe kapatılırken, Ankara yönüne tek şeritten araç geçişi sağlanıyor. Vincin yoldan kaldırılması için çalışmalar devam ediyor.

Vinç sürücüsü Fatih Sönmez, kazayla ilgili olarak "Yüzümde ve kolumda hafif sıyrıklar var. tarafından geliyordum. Yola çıktım, güneş vurunca biraz mayıştım. Mayışınca da böyle oldu" dedi.

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Kaza yapan vinç sürücüsü: Güneş vurunca mayıştım
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