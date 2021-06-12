Kırıkkale'de trafik kazaları: 7 kişi yaralandı

Alınan bilgiye göre, Durmuş A. idaresindeki 06 EA 1528 plakalı otomobil, Kırıkkale-Ankara karayolunun 15. kilometresinde seyrederken bariyerlere çarparak duran Durmuş K. idaresindeki 40 DK 275 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Kazada, otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı.

Öte yandan diğer kaza ise Kırıkkale-Samsun karayolunun 16. kilometresinde meydana geldi.

Seydi K. idaresindeki 06 GC 9729 plakalı otomobil, aynı yönde seyreden Aytekin Ç'nin kullandığı VS EA 189 yabancı plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle ters dönün araç, Ziya. E. idaresindeki 06 EKN 98 plakalı otomobil ile de çarpıştı.

Kazada, sürücü Seydi K. ile yolcu Eyüp A. yaralandı.

Her iki kazadaki yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Tedavileri devam eden yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.