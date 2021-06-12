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Giriş Tarihi: 12.6.2021 19:16

Kısıtlamasız Cumartesi gününde nikah yoğunluğu yaşandı

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Kısıtlamasız Cumartesi gününde nikah yoğunluğu yaşandı

Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan karar gereği Cumartesi günü kısıtlama uygulanmaması Pazar günü uygulanması nikah günlerinin bir günde toplanmasına ve yoğunluğa neden oldu.

Haftasonu nikahlarını kıymak isteyenlerin Cumartesi gününe akın etmesi nedeniyle Nikah dairelerinde izdiham meydana geldi. 10 dakikada bir kıyılan nikahlarla vatandaşlar hafta sonu nikah izdihamı yarattılar. Sosyal mesafenin ön planda tutulduğu nikahlar yüzde 50 davetli ile yapılmasına karşın nikah dairesi dışında biriken yakınlar nedeniyle kalabalık ortamın oluşmasına neden oldu. Pazar gününün kısıtlamadan muaf tutulmasına kadar nikahlardaki bu yoğunluğun devam edeceği ve sosyal mesafenin kontrol edilmesinde sıkıntı yaşanacağı kaydedildi.
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Kısıtlamasız Cumartesi gününde nikah yoğunluğu yaşandı
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