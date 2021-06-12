Kısıtlamasız Cumartesi gününde nikah yoğunluğu yaşandı

Haftasonu nikahlarını kıymak isteyenlerin Cumartesi gününe akın etmesi nedeniyle Nikah dairelerinde izdiham meydana geldi. 10 dakikada bir kıyılan nikahlarla vatandaşlar hafta sonu nikah izdihamı yarattılar. Sosyal mesafenin ön planda tutulduğu nikahlar yüzde 50 davetli ile yapılmasına karşın nikah dairesi dışında biriken yakınlar nedeniyle kalabalık ortamın oluşmasına neden oldu. Pazar gününün kısıtlamadan muaf tutulmasına kadar nikahlardaki bu yoğunluğun devam edeceği ve sosyal mesafenin kontrol edilmesinde sıkıntı yaşanacağı kaydedildi.