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Giriş Tarihi: 12.6.2021 09:10

'nda vinç devrildi

AA
Kuzey Marmara Otoyolu'nda vinç devrildi

'nda vinç aracının devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

16. viyadüğü Uskumruköy mevkisinde istikametine seyir halindeki Fatih G. idaresindeki 34 LZ 0948 plakalı vinç, bariyerlere çarptıktan sonra devrildi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince sürücü Fatih G.'ye olay yerinde ayakta müdahale edildi. Araçta bulunan Sedat A. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle trafik akışı, tek şeritten kontrollü bir şekilde verildi.

Kara yolları ekiplerince yolu temizleme çalışmaları sürüyor.

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Kuzey Marmara Otoyolu'nda vinç devrildi
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