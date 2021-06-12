Maganda kurşununa kurban giden Okan Karaten son yolculuğuna uğurlandı

Mağandaların silahlı çatışmasının arasında kalarak olay yerinde kurşunun isabet etmesi sonucu hayatını kaybettiği olay önceki gün akşam saatlerinde meydana geldi. Elmadağ İnönü Mahallesi Yeni Nalbant Sokak'ta meydana gelen olayda Çok ortaklı bir arazi ile ilgili yaşanan anlaşmazlık nedeniyle öğle saatlerinde başlayan tartışma akşam silahlı çatışmaya dönüştü. İddiaya göre, araziyi otoparka çevirmek isteyen bir grup, öğle saatlerinde, sokak üzerindeki gayrimenkul ofisinden ayrılırken küfürleşmeleri sonrasında tekrar olay yerine otomobille gelip ellerindeki uzun namlulu silah, otomatik tüfek ve tabancalarla emlak ofisi yönüne rast gele ateş etmeye başladı. O sırada ofiste bulunanlar da silahlarıyla dışarı çıkarak karşılık verdi.



KIZINI KORUMAK İSTERKEN VURULMUŞ



Çıkan çatışma sırasında ailesiyle birlikte parktan evlerine dönen Okan Karaten (48), seken kurşunlardan birinin hedefi oldu. Kafasına isabet eden kurşunla ağır yaralanan Karaten, olay yerinde hayatını kaybetti. Karaten'in, silah seslerini duyar duymaz, 2 yaşındaki kızını korumak amacıyla kucağına aldığı, o sırada başından vurulduğu öğrenildi. Çatışmada sokaktan geçen motokurye M. T. ile bir sokak sakini de yaralandı. Yaralılar kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı.



ELANUR KARATEN, "BEBEĞİMİ KORUMAYA ÇALIŞIRKEN ÖLDÜRÜLDÜ"



Eşi gözlerinin önünde ölen Elanur Karaten, "Bu adamlar daha önceden tekrar böyle bir şey yapmışlar ve serbest kalmışlar sanıyorum. . Bu çok büyük bir adaletsizlik. Benim çocuğum yetim kaldı. Ve hiçbir şey yokken ben eşimi kaybettim. Bundan acı hiçbir şey yok bu hayatta. Benim kızımın gözünün önünde ve benim gözümün önünde oldu her şey. Bir arkadaşımız daha vardı yanımızda. Ben orada oturuyorum ve evden sadece parka gidiyordum. İlk başta bize 'husumetli misiniz' diye sordular. Hayır sadece parka gidiyordum. Şu an acım çok taze hiçbir şey anlamıyorum ve inanın sakinleştiricilerle yaşıyorum. Kendime geldiğim anda en iyi avukatları tutup, bu olayla uğraşacağım. Buradan İçişleri Bakanlığı'na, Adalet Bakanlığı'na, hepsine sesleniyorum; güpegündüz böyle bir şey yaparken bu insanlar, bu adamları neden serbest bırakıyorsunuz. Benim aldığım bilgiye göre bu adamlar tutuklanmış ve daha sonra serbest bırakılmış. Adamlar 80 el atmışlar. Ve eşimin hiçbir suçu yok. Sadece oradan geçiyorduk. Ve benim bebeğimi korumaya çalıştı o kadar. Ben bunu taşıyabileceğim en uç yere taşıyacağım. Çünkü böyle bir acı yok. Allah kimsenin başına vermesin" diye konuştu. Okan Karaten'in cenazesi, Ayazağa Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından aynı mezarlıkta toprağa verildi.