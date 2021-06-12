Mayıs ayında 10 günde 3 kat arttı

Türkıye'nin
ilk uydu yer istasyonu İstanbul
Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uydu Haberleşme ve Uzaktan Algılama Uygulama ve Araştırma Merkezi (UHUZAM), Marmara Denizi
'nde ortaya çıkan müsilajı uydu aracılığıyla uzaydan görüntüledi. Pleiades, Spot 5 ve Spot 6&7 uyduları aracılığıyla uzaydan alınan görüntü kayıtlarıyla Marmara Denizi'nde müsilajın alanları tespit edildi. Marttan itibaren alınmaya başlanan uydu kayıtlarında, Marmara Denizi'nde müsilajın artış hızı da belirlendi. Müsilajın, Marmara Denizi'nin Kapıdağ Yarımadası
'ndan İzmit Körfezi
'ne kadar olan doğu bölümünde, 14 Mayıs'ta 25, 19 Mayıs'ta 58, 24 Mayıs'ta 85 kilometrekarelik alana ulaştığı uydu görüntülerinden tespit edildi. Söz konusu alanda 10 günde 3 kattan daha fazla bir müsilaj artışı olduğu görüldü. Uydu görüntülerinde, müsilajın en çok İzmit Körfezi ile çevresi, İstanbul'da Anadolu Yakası'nın kıyı alanları ve Adalar civarında olduğu belirlendi. Yüksek çözünürlüklü uydu görüntülerinde, müsilajın zaman zaman Marmara Denizi'nin tamamına parça parça dağıldığı görüldü. İTÜ UHUZAM Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Nebiye Musaoğlu "Uydu görüntüleri müsilajın bulunduğu yerlerin ve dağılımının belirlenmesi, öncelikle müdahale edilmesi gereken alanların tespiti ve yapılan temizliğin sonuçlarının izlenmesi açısından önemli bilgiler üretilmesini sağlamaktadır" dedi.