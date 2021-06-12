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Giriş Tarihi: 12.6.2021

Mayıs ayında 10 günde 3 kat arttı

Mayıs ayında 10 günde 3 kat arttı
Türkıye'nin ilk uydu yer istasyonu Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uydu Haberleşme ve Uzaktan Algılama Uygulama ve Araştırma Merkezi (UHUZAM), 'nde ortaya çıkan müsilajı uydu aracılığıyla uzaydan görüntüledi. Pleiades, Spot 5 ve Spot 6&7 uyduları aracılığıyla uzaydan alınan görüntü kayıtlarıyla Marmara Denizi'nde müsilajın alanları tespit edildi. Marttan itibaren alınmaya başlanan uydu kayıtlarında, Marmara Denizi'nde müsilajın artış hızı da belirlendi. Müsilajın, Marmara Denizi'nin 'ndan 'ne kadar olan doğu bölümünde, 14 Mayıs'ta 25, 19 Mayıs'ta 58, 24 Mayıs'ta 85 kilometrekarelik alana ulaştığı uydu görüntülerinden tespit edildi. Söz konusu alanda 10 günde 3 kattan daha fazla bir müsilaj artışı olduğu görüldü. Uydu görüntülerinde, müsilajın en çok İzmit Körfezi ile çevresi, İstanbul'da Anadolu Yakası'nın kıyı alanları ve Adalar civarında olduğu belirlendi. Yüksek çözünürlüklü uydu görüntülerinde, müsilajın zaman zaman Marmara Denizi'nin tamamına parça parça dağıldığı görüldü. İTÜ UHUZAM Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Nebiye Musaoğlu "Uydu görüntüleri müsilajın bulunduğu yerlerin ve dağılımının belirlenmesi, öncelikle müdahale edilmesi gereken alanların tespiti ve yapılan temizliğin sonuçlarının izlenmesi açısından önemli bilgiler üretilmesini sağlamaktadır" dedi.

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Mayıs ayında 10 günde 3 kat arttı
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