SON DAKİKA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan hava durumu tahminlerine göre; yurdun bazı kesimlerinde sağanak yağış yaşanacak. İzmir, Antalya, Adana, Çorum ve çevre illerde yaşanacak olan gök gürültülü sağanak yağışın hafta boyu etkili olacağı tahmin ediliyor. Rüzgar ise genellikle kuzey ve batılı yönlerden hafif, yer yer ise orta kuvvette esmesi bekleniyor. İşte Meteoroloji'den son dakika hava durumu tahminleri.
Meteoroloji, İstanbul'a kuvvetli yağış uyarısı yaptı.
Meteoloroji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıda, "İstanbul Avrupa Yakası ile Boğaz çevresinde görülen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Trakya, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Bilecik, Balıkesir'in güney ve batısı, İzmir, Antalya, Adana, Hatay ve Çorum çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI MEVSİM NORMALLERİNDE
Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacağı, ülke genelinde mevsim normalleri civarı ve yer yer altında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve batılı yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette esmesi bekleniyor.
İLLERİMİZDE SICAKLIKLAR VE HAVA DURUMU
Edinilen son bilgilere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:
ANKARA: 23, Parçalı bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
İSTANBUL: 27, Parçalı ve az bulutlu.
İZMİR: 28, Az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
KOCAELİ: 28, Parçalı ve az bulutlu.
ÇANAKKALE: 28, Parçalı ve az bulutlu.
KIRKLARELİ: 26, Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
A.KARAHİSAR: 21, Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
MANİSA: 23, Az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
MUĞLA: 24, Az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
ADANA: 30, Parçalı bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
ANTALYA: 26, Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç ve batı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
HATAY: 27, Parçalı bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
ESKİŞEHİR: 24, Parçalı bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
KONYA: 23, Parçalı bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
BOLU: 22, Parçalı zamanla çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
SİNOP: 23, Parçalı ve az bulutlu.
SAMSUN: 22, Parçalı ve az bulutlu.
TRABZON: 22, Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
ERZURUM: 25, Parçalı zamanla çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
KARS: 25, Parçalı zamanla çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
VAN: 26, Parçalı ve az bulutlu.
ADIYAMAN: 33, Parçalı ve az bulutlu.
DİYARBAKIR: 33, Az bulutlu ve açık.
GAZİANTEP: 29, Parçalı ve az bulutlu.
SİİRT: 31, Az bulutlu ve açık.