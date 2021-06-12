SON DAKİKA

İLLERİMİZDE SICAKLIKLAR VE HAVA DURUMU

Edinilen son bilgilere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:

ANKARA: 23, Parçalı bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

İSTANBUL: 27, Parçalı ve az bulutlu.

İZMİR: 28, Az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

KOCAELİ: 28, Parçalı ve az bulutlu.

ÇANAKKALE: 28, Parçalı ve az bulutlu.

KIRKLARELİ: 26, Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

A.KARAHİSAR: 21, Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.