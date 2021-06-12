Motosikletli kurye doktoru trafikte darp etti! 'Beni elleriyle boğacaktı'

ORTADA KAZA YOK

Adli Tıp Kurumu'ndan 7 günlük iş göremez raporu alan ve olayın şokunu yaşayan doktor Sevcan Aslan, "Kuryeye durumu anlatmama rağmen beni takip ederek yolda taciz etti. Otomobilden indiğim sırada sanki karşısında düşman varmış gibi saldırmaya başladı. Acımadan vuruyordu ve eliyle de boğazımı sıkıyordu. Bir kişi gelip beni elinden kurtardı. Daha sonra Getir kuryesinin elemanları olay yerine geldi. Kendisinden şikayetçi oldum. Burada özellikle işyeri sahiplerine sesleniyorum, kurye konusunda daha dikkatli olmalarını istiyorum.