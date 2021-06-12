Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Motosikletli kurye doktoru trafikte darp etti! 'Beni elleriyle boğacaktı'
Giriş Tarihi: 12.6.2021 09:43 Son Güncelleme: 12.6.2021 09:45

Motosikletli kurye doktoru trafikte darp etti! 'Beni elleriyle boğacaktı'

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Motosikletli kurye doktoru trafikte darp etti! 'Beni elleriyle boğacaktı'

'da motosikletli kurye kendisini trafikte tehlikeye düşürdüğünü iddia ettiği özel bir hastanenin acil servisinde görevli doktor 43 yaşındaki ’ı darp etti. Kuryenin kendisini boğmaya çalıştığını ileri süren ve 7 gün iş göremez raporu alan doktor Aslan, “Kırmızı ışıkta duruyordum. Sağ şerit boştu ve geçmek istediğim sırada korna sesini duydum ve geçmekten vazgeçtim. Herhangi bir çarpışma veya kaza olmadı. Kendisine durumu izah etmek için aşağıya indiğimde ayaklarıyla yüzüme boynuma vurup elleriyle boğmak istedi. Bir vatandaş gelip son anda beni elinden aldı. döneminde gece-gündüz çalıştık hasta yakınlarının bazı zaman çirkin sözlü saldırılarına maruz kaldık ama hiçbir zaman tepki vermedik. Ortada bir kaza yok ama firmasının kuryesi olduğunu öğrendiğim kişi beni neredeyse öldürecekti. Kendisinden şikayetçiyim. Hukuk mücadelemi sonuna kadar sürdüreceğim” dedi.

Otomobiliyle evine giden iki çocuk babası doktor , 'nda kırmızı ışıkta durdu. Sağ şeridi boş gören doktor direksiyonu kırıp geçmek isterken motosikletli kuryenin korna çalmasıyla vazgeçti. İddiaya göre camı açan doktor Sevcan Aslan, kuryeye "Kör noktada olduğum için görmedim" dedi.

Yeşil ışığın yanmasıyla doktor ve kurye hareket etti. Bir süre sonra kurye doktorun yanında süratli bir şekilde geçti. Doktor Sevcan Aslan, konuşmak için otomobilini park etti. Otomobilden inen doktora kurye saldırmaya başladı. Aldığı yumruk ve tekmeler sonucunda yere düşen doktoru bir vatandaş kurtardı. Daha sonra olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis merkezine götürülen Sevcan Aslan kuryeden şikayetçi oldu. İfadesi alınan kurye serbest kaldı.

ORTADA KAZA YOK

'ndan 7 günlük iş göremez raporu alan ve olayın şokunu yaşayan doktor Sevcan Aslan, "Kuryeye durumu anlatmama rağmen beni takip ederek yolda taciz etti. Otomobilden indiğim sırada sanki karşısında düşman varmış gibi saldırmaya başladı. Acımadan vuruyordu ve eliyle de boğazımı sıkıyordu. Bir kişi gelip beni elinden kurtardı. Daha sonra kuryesinin elemanları olay yerine geldi. Kendisinden şikayetçi oldum. Burada özellikle işyeri sahiplerine sesleniyorum, kurye konusunda daha dikkatli olmalarını istiyorum.

Her önüne geleni kurye yapmasınlar, belirli bir sınavtan geçirsinler. döneminde gece-gündüz çalıştık ve halen çalışmaya devam ediyoruz hasta yakınlarının bazı zaman çirkin sözlü saldırılarına maruz kaldık ama hiçbir zaman tepki vermedik. Ortada bir kaza yok o kurye beni neredeyse öldürecekti. Kendisinden şikayetçiyim. Hukuk mücadelemi sonuna kadar sürdüreceğim" diye konuştu.

ARKADAŞINA GÖNDER
Motosikletli kurye doktoru trafikte darp etti! 'Beni elleriyle boğacaktı'
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA