Motosikletli kurye doktoru trafikte darp etti! 'Beni elleriyle boğacaktı'

Otomobiliyle evine giden iki çocuk babası doktor Sevcan Aslan, Turgut Özal Bulvarı'nda kırmızı ışıkta durdu. Sağ şeridi boş gören doktor direksiyonu kırıp geçmek isterken motosikletli kuryenin korna çalmasıyla vazgeçti. İddiaya göre camı açan doktor Sevcan Aslan, kuryeye "Kör noktada olduğum için görmedim" dedi.
Yeşil ışığın yanmasıyla doktor ve kurye hareket etti. Bir süre sonra kurye doktorun yanında süratli bir şekilde geçti. Doktor Sevcan Aslan, konuşmak için otomobilini park etti. Otomobilden inen doktora kurye saldırmaya başladı. Aldığı yumruk ve tekmeler sonucunda yere düşen doktoru bir vatandaş kurtardı. Daha sonra olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis merkezine götürülen Sevcan Aslan kuryeden şikayetçi oldu. İfadesi alınan kurye serbest kaldı.
ORTADA KAZA YOK
Adli Tıp Kurumu'ndan 7 günlük iş göremez raporu alan ve olayın şokunu yaşayan doktor Sevcan Aslan, "Kuryeye durumu anlatmama rağmen beni takip ederek yolda taciz etti. Otomobilden indiğim sırada sanki karşısında düşman varmış gibi saldırmaya başladı. Acımadan vuruyordu ve eliyle de boğazımı sıkıyordu. Bir kişi gelip beni elinden kurtardı. Daha sonra Getir kuryesinin elemanları olay yerine geldi. Kendisinden şikayetçi oldum. Burada özellikle işyeri sahiplerine sesleniyorum, kurye konusunda daha dikkatli olmalarını istiyorum.
Her önüne geleni kurye yapmasınlar, belirli bir sınavtan geçirsinler. Pandemi döneminde gece-gündüz çalıştık ve halen çalışmaya devam ediyoruz hasta yakınlarının bazı zaman çirkin sözlü saldırılarına maruz kaldık ama hiçbir zaman tepki vermedik. Ortada bir kaza yok o kurye beni neredeyse öldürecekti. Kendisinden şikayetçiyim. Hukuk mücadelemi sonuna kadar sürdüreceğim" diye konuştu.