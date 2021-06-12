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Giriş Tarihi: 12.6.2021 07:02 Son Güncelleme: 12.6.2021 07:04

mayıs ayında 10 günde 3 kat arttı

Müsilaj mayıs ayında 10 günde 3 kat arttı

Uydudan 14-24 Mayıs arası yapılan tespitte, ’nın ’ndan ’ne kadar olan doğu bölümünde, 3 kattan daha fazla bir artışı görüldü.

Türkıye'nin ilk uydu yer istasyonu Teknik Üniversitesi () Uydu Haberleşme ve Uzaktan Algılama Uygulama ve Araştırma Merkezi (UHUZAM), 'nde ortaya çıkan müsilajı uydu aracılığıyla uzaydan görüntüledi.



Pleiades, Spot 5 ve Spot 6&7 uyduları aracılığıyla uzaydan alınan görüntü kayıtlarıyla Denizi'nde müsilajın alanları tespit edildi.



Marttan itibaren alınmaya başlanan uydu kayıtlarında, Marmara Denizi'nde müsilajın artış hızı da belirlendi.



Müsilajın, Marmara Denizi'nin 'ndan 'ne kadar olan doğu bölümünde, 14 Mayıs'ta 25, 19 Mayıs'ta 58, 24 Mayıs'ta 85 kilometrekarelik alana ulaştığı uydu görüntülerinden tespit edildi.



Söz konusu alanda 10 günde 3 kattan daha fazla bir artışı olduğu görüldü.



Uydu görüntülerinde, müsilajın en çok İzmit Körfezi ile çevresi, İstanbul'da 'nın kıyı alanları ve civarında olduğu belirlendi.



Yüksek çözünürlüklü uydu görüntülerinde, müsilajın zaman zaman Marmara Denizi'nin tamamına parça parça dağıldığı görüldü.



İTÜ UHUZAM Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Nebiye Musaoğlu "Uydu görüntüleri müsilajın bulunduğu yerlerin ve dağılımının belirlenmesi.



Öncelikle müdahale edilmesi gereken alanların tespiti ve yapılan temizliğin sonuçlarının izlenmesi açısından önemli bilgiler üretilmesini sağlamaktadır" dedi.

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Müsilaj mayıs ayında 10 günde 3 kat arttı
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