Nesli tükenme tehlikesinde olan yavru yaban kedileri bulundu

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde tarlayı biçerdöver ile süren köylüler, nesli tükenme tehlikesinde olan ve nadiren görülen yaban kedisi yavruları gördüler. Bölgede daha önce rastlandığı için Leopara benzettikleri yavru yaban kedilerine süt verip bakımını yaptılar.

Diyarbakır'ın Bismil ilçesine bağlı Üçtepe köyünde, çiftçilik yapan vatandaşlar, tarlada ekinler arasında yavru kedi olduğunu gördüler. Köylüler daha önce görmedikleri hayvanı önce Leopar ve Vaşak yavrusuna benzettiler. Biçerdöverin altında kalmaktan son anda kurtarılan yavru yaban kedilerini eve götüren çiftçiler, Maşuk Altay ve Mervan Altay yavru kedilerin bakımını yaptı. Ardından yavru kedilere süt veren Maşuk Altay, kedileri daha önce bölgede görülen Leopar'a benzettiklerini ifade ederek, Vaşak yavrusu da olabileceğini sanıp durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne bildirdiklerini söyledi.

Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Zooloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Satar, yaban kedilerinin doğal yayılımının Batı Avrupa'da İskoçya'dan, Orta ve Doğu Avrupa'dan Orta Asya'ya ve Hindistan'a kadar uzandığını ayrıca Afrika'nın tropik ormanları kuşağı haricinde Afrika'nın büyük bir kısmında yaygın olduğunu ifade etti. Nadir görülen kedilerin insanlar tarafından bulununca Leopar ya da Vaşak'a benzetildiğine dikkat çeken Satar, "Normal kediden farkları kısaca şunlardır, bacakları daha uzun, başı daha iri ve yassıdır. Gür ve kalın kuyruğu ile kuyruğunda 3-5 siyah halka bulunur. Kuyruk ucunda da kalın bir siyah halka vardır. Ev kedisinin kuyruğu ince olur ve halkaları bu denli belirgin olmaz. Kuyruk ucu ev kedisinde incelerek biterken, yaban Kedisinde genişleyerek biter. Vücudun bazı bölgeleri kızılmışıdır ayrıca vücutta siyah çizgileri bulunur, bacaklarda ve ensede görülenler çok belirgindir. Çizgilidir, birçok yabanileşmiş ev kedisi gibi kesinlikle benekli değildir. Doğal ortamında kolay görülmez, çok rüzgarlı havalarda görme olanağınız olabilir. Bakışları ve vücut şekli tam bir yaban hayvanını anımsatır" ifadelerini kullandı.