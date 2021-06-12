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Giriş Tarihi: 12.6.2021 13:26 Son Güncelleme: 12.6.2021 13:31

Son dakika: ’da korkunç kaza: 3 ölü, 4 yaralı

YASER ÇAPAROĞLU YASER ÇAPAROĞLU
Son dakika: Hatay’da korkunç kaza: 3 ölü, 4 yaralı

Son dakika haberi: 'ın ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin karşı şeride geçip başka bir otomobille çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Kazaya neden olan otomobilin hız ibresi 120 kilometrede takılı kalırken, bölgedeki hız sınırının ise 70 kilometre olduğu belirtildi.

Son dakika haberleri... Kaza, saat 11.00 sıralarında - karayolu yakınındaki meydana geldi. . yönetimindeki otomobil, alt geçitte sürücüsünün kontrolünden çıkıp refüjü aşarak karşı yönden gelen . yönetimindeki otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrollerde 2 kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarılan 5 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Ancak yaralılardan biri daha kurtarılamadı. 4 yaralının 'ndeki tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

Kaza nedeniyle trafiğe kapanan karayolu, araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

HIZ İBRESİ 120'DE TAKILI KALDI

Bu arada kazaya neden olan otomobilinin hız ibresinin 120 kilometrede takılı kaldığı görüldü.

Bölgedeki hız sınırının ise 70 olduğu belirtildi. Ölen 4 kişinin kimlik tespit çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

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Son dakika: Hatay’da korkunç kaza: 3 ölü, 4 yaralı
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